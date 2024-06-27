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影／板橋錢櫃9人大亂鬥…講話太大聲引紛爭 警到場還打

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市25歲黃男等4人今天凌晨3時至板橋錢櫃歡唱，結束後在電梯前聊天時，28歲蔡男等4人認為黃男等人說話太大聲，雙方口角後進而引發肢體衝突，板橋警方到場將雙方逮捕。此時37歲彭男經過時突然對黃男等人嗆聲因而遭毆打，彭男情緒激動出手推擠警員也被逮，3方互告傷害，詢後依傷害及妨害秩序送辦。

據了解，板橋警方今天凌晨3時許接獲報案，館前西路錢櫃KTV發生爭吵打架糾紛，警方獲報後派遣後埔派出所及線上快打警力共25人到場，迅速控制現場平息糾紛。警方調查得知25歲黃男、38歲黃男、27歲春男及19歲溫男等4人歡唱結束後在電梯外聊天，此時另一方28歲蔡男等4人欲離開時認為黃男等人說話過於大聲，雙方因而發生口角進而引發肢體衝突。警方調閱監視器確認雙方皆有動手也互控傷害，立即將雙方逮捕。

當警方正在現場釐清時，另1名37歲彭男經過時突然朝黃男等人嗆聲，春男聽聞後憤而攻擊彭男，彭男遭打後情緒激動不理會警方喝止還出手推擠警員，當場被警方壓制帶回警局管束。警方詢後將黃男及蔡男等8人依傷害、妨害秩序罪嫌送辦，彭男則依社維法第85條函請裁罰。

警方將鬥毆的9人全部帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將鬥毆的9人全部帶回警局。記者黃子騰／翻攝
彭男情緒激動推擠員警。記者黃子騰／翻攝
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KTV 情緒 錢櫃

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