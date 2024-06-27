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影／男外送員疑在台中港下海戲水失蹤 警消海巡搜尋中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男外送員昨天騎機車到台中港，車停中南一路旁，他疑下海戲水失蹤，台中港務消防隊和海巡人員與台中港警昨天搜尋未果，今天持續在海上和岸際搜尋中，希望今天能有好消息。

海巡署今天表示，目前由消防署台中港務消防隊南堤消防分隊、港警總隊中突堤中隊，及海巡署派員一起協尋中。

台中港務消防隊昨天傍晚4點2分接獲南宊堤中隊通報，請求支援失蹤民眾協尋案，在台中港中南一路及南橫八路口，發現一名外送員機車，未發現人，經調閱附近監視器發現，他疑下海戲水失蹤。

港警和港消人員會合搜尋，海巡署也支援船艇及無人機尋找，另通知義消人員到場支援，港務消防大隊台中港隊出動4車13人，昨天由分隊長段凱文指揮；海巡支援快挺1艘3人，義消支援2人尋找。

一名外送員昨天騎機車到台中港，車停岸邊，他疑下海玩水失蹤，警、消與海巡今天持續搜尋中。記者游振昇／翻攝
一名外送員昨天騎機車到台中港，車停岸邊，他疑下海玩水失蹤，警、消與海巡今天持續搜尋中。記者游振昇／翻攝
一名外送員昨天騎機車到台中港，車停岸邊，他疑下海玩水失蹤，警、消與海巡今天持續搜尋中。記者游振昇／翻攝
一名外送員昨天騎機車到台中港，車停岸邊，他疑下海玩水失蹤，警、消與海巡今天持續搜尋中。記者游振昇／翻攝
一名外送員昨天騎機車到台中港，車停岸邊，他疑下海玩水失蹤，警、消與海巡今天持續搜尋中。記者游振昇／翻攝
一名外送員昨天騎機車到台中港，車停岸邊，他疑下海玩水失蹤，警、消與海巡今天持續搜尋中。記者游振昇／翻攝

台中市 外送員 失蹤 海巡署 消防隊

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