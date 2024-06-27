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驚悚！斗六人車鼎沸地下道垂掛一具屍體 死因待查
雲林縣斗六市西平路鐵路地下道的機車道上方，今天清晨被路人發現垂掛一具屍體，嚇壞了所有路過的人，趕緊報案，這具男屍身穿白衣黑褲，被一條白繩從地下道上方的鐵道護欄垂掛而下，推測可能從橋上掉下來，死因有待警方進一步調查。
「太可怕了！」一名路人說，今天清晨開車路過雲林縣斗六市西平路的火車鐵路地下道，這個地下道平常人車鼎沸，今天清晨約5時許人車還很少，開車經過發現靠近機車道的上方，垂掛一具屍體，動也不動，起初一看，以為是有人惡作劇，懸空掛了一具人偶假人來嚇人，仔細一看是真人，太嚇人了。
警方趕到封鎖現場並在週邊展開調查，這具男屍年約50多歲，疑從鐵道橋上的護欄掛繩而下，死因仍由警方進一步追查中。
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