影／被害人竟上旅館開視訊清點現金！經理細心報警阻詐騙

又出現假檢警詐騙老哏，但這次詐團約被害人到旅館開視訊清點現金，等待面交時旅館發覺有異通報台中清水警方，共同阻詐47萬元。

台中市清水區63歲許姓婦人誤加入詐騙集團LINE群組好友後，本月22日詐騙集團以假冒檢警方式，自稱孫先生的男子佯稱許婦因涉及刑案需要將戶頭所有現金提領出來，交給檢警先行保管，許婦不疑，聽從詐騙集團指示到清水某銀行將所有現金47萬元全部提領，詐團再指示許婦到清水區某旅館內開視訊清點現金後等待詐騙集團再約地點準備面交。

當許婦進入旅館時因神色驚慌且一面登記資料一面講電話，且又攜帶大量現金，旅館經理發現有異，立即通報清水警分局員警到場瞭解，當警方表明來意時，許婦正在跟詐團成員通電話，並告知對方警方上門了解。

詐團成員電話中竟告知許婦「派出所人員是我們派過去，你問他們有什麼事嗎」，不久後即掛斷電話，警方向許婦瞭解案情後表示，此為常見假檢警真詐財手法，切勿輕信，許婦才驚覺遭詐騙，這次因旅館經理警覺性高並即時通報警方，成功攔阻詐騙金額新台幣47萬元，保住許婦所有積蓄。

清水警分局表示，邇來網路詐騙手法不斷推陳出新，民眾要注意，如果覺得有可疑之處，立刻與轄區警方聯繫或撥打165反詐騙查證。