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無妄之災…「阿彌陀佛姐」騎自行車上橋竟遭機車追撞 倒地滿臉血

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

有「阿彌陀佛姐」之稱的高姓女子昨晚騎自行車上中正橋往台北市方向，遭機車騎士陳姓男子從後方追撞，高女人車倒地滿臉血，左手腕骨折、多處擦挫傷，送醫後無生命危險，陳男酒測值為零，疑似未注意車前狀況肇事，確實事發原因有待警方進一步調查釐清。

新北市消防局昨晚7時50分獲報，永和區中正橋往台北市方向發生車禍，有人受傷，警方及救護車獲趕抵，發現騎自行車的高姓女子（62歲）當時騎車從中正橋永和端準備前往台北市，遭騎機車的陳姓男子（20歲）從後方追撞，高女連人帶車摔倒左手腕骨折、身上還有多處擦挫傷，送往耕莘醫院急救。

有民眾路過發現，受傷的自行車女騎士，就是天天騎著腳踏車，穿梭在大台北各夜市，中氣十足的唱著「阿彌陀佛歌聲」的高女，肇事的陳男酒測值為零，疑似未注意車前狀況肇事，確實事發原因有待警方進一步調查釐清。

「阿彌陀佛姐」高姓女子昨晚騎自行車上中正橋往台北市，遭機車騎士陳姓男子從後方追撞，高女人車倒地滿臉血。記者王長鼎／翻攝
「阿彌陀佛姐」高姓女子昨晚騎自行車上中正橋往台北市，遭機車騎士陳姓男子從後方追撞，高女人車倒地滿臉血。記者王長鼎／翻攝
「阿彌陀佛姐」高姓女子昨晚騎自行車上中正橋往台北市，遭機車騎士陳姓男子從後方追撞，高女人車倒地滿臉血。記者王長鼎／翻攝
「阿彌陀佛姐」高姓女子昨晚騎自行車上中正橋往台北市，遭機車騎士陳姓男子從後方追撞，高女人車倒地滿臉血。記者王長鼎／翻攝

新北 機車騎士 自行車 骨折

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