疑充電中電動車鋰電池爆炸起火 2女吸入濃煙送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區慶平路1棟大樓12樓套房，昨天深夜近11點發生火災，消防人員到場後發現疑為電動車充電鋰電池爆炸起火冒煙，鄰戶噴了6瓶滅火器後，消防人員並出水滅火，火勢約在30分鐘後撲滅，但屋主母親和女友都吸入大量濃煙，覺得身體不適由救護人員送醫。

「12樓住戶失火，冒白煙，快派人員來搶救！」台南市消防局救災救護中心昨晚10點58分接獲大樓守衛報案，位於安平區慶平路12樓，中心派出安平、德興、中正、公園及南門消防分隊前往搶救。

消防人員坐電梯到12樓後，發現鄰戶噴了6瓶滅火器後，進行初期滅火，消防人員並出水後約11點26分撲滅火勢。鄰居說，可能是起火戶正在屋內幫電動車的鋰電池充電，不明原因爆炸後起火冒出大量濃煙。

據了解，男屋主母親和女友都吸入大量濃煙，覺得身體不適，由救護車送醫治療，應沒有大礙。消防局說，至於真正起火原因待火災調查科進一步鑑定釐清。

台南市安平區慶平路1棟大樓12樓失火，疑為充電中電動車鋰電池爆炸起火冒煙。圖／民眾提供
台南市安平區慶平路1棟大樓12樓失火，疑為充電中電動車鋰電池爆炸起火冒煙。圖／民眾提供
台南市安平區慶平路1棟大樓12樓，昨晚近11點發生火災冒出大量白煙，消防人員出火滅火。圖／民眾提供
台南市安平區慶平路1棟大樓12樓，昨晚近11點發生火災冒出大量白煙，消防人員出火滅火。圖／民眾提供
台南市安平區慶平路1棟大樓12樓，昨晚近11點發生火災冒出大量白煙，2女身體不適送醫。圖／民眾提供
台南市安平區慶平路1棟大樓12樓，昨晚近11點發生火災冒出大量白煙，2女身體不適送醫。圖／民眾提供

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