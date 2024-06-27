疑充電中電動車鋰電池爆炸起火 2女吸入濃煙送醫

台南市安平區慶平路1棟大樓12樓套房，昨天深夜近11點發生火災，消防人員到場後發現疑為電動車充電鋰電池爆炸起火冒煙，鄰戶噴了6瓶滅火器後，消防人員並出水滅火，火勢約在30分鐘後撲滅，但屋主母親和女友都吸入大量濃煙，覺得身體不適由救護人員送醫。

「12樓住戶失火，冒白煙，快派人員來搶救！」台南市消防局救災救護中心昨晚10點58分接獲大樓守衛報案，位於安平區慶平路12樓，中心派出安平、德興、中正、公園及南門消防分隊前往搶救。

消防人員坐電梯到12樓後，發現鄰戶噴了6瓶滅火器後，進行初期滅火，消防人員並出水後約11點26分撲滅火勢。鄰居說，可能是起火戶正在屋內幫電動車的鋰電池充電，不明原因爆炸後起火冒出大量濃煙。