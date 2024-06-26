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中捷隨機砍人案嫌犯被起訴 中捷：尊重檢調偵查結果
屏東20歲洪姓男子上月21日在台中捷運隨機殺人，釀2人輕重傷，台中地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴。中捷公司表示，尊重檢調單位的偵查結果。
中捷公司表示，發生持刀攻擊事件後，為加強保護旅客安全，中捷立即調派保全人員隨車巡檢，並協同警方交叉巡邏；目前列車班班有保全或警察，隨時注意旅客動態，若發生緊急事件可於第一時間因應。
為提升保全防衛能力，中捷已為其增購防護裝備，包括隨身防割背包、防割手套及辣椒水，其中防割背包兼具防刺、防砍功能及可做為臂盾使用，加強保護旅客安全。
另外，各車站防護裝備除既有的防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，再增加防暴鋼叉，並由台中市警察局技術教官指導保全、站務員如何使用防護裝備；中捷公司也透過平時演練訓練，讓第一線人員熟悉相關設施及防護裝備的正確使用方式，以強化應變能力。
此外，中捷6月15日凌晨也在市政府站辦理多重災害模擬演練，模擬歹徒於車廂內持刀攻擊，行控中心立即展開應變措施，並與警察局第六分局、捷運警察隊及消防局第六救災救護大隊黎明分隊協助下，順利完成演練，共同維護旅客安全。
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