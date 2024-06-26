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金智媛站台交通打結 大安警驅離違停忘拉手煞車撞賓士

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

韓國女星金智媛，昨天晚間參加時尚精品活動，現場周遭的交通因此癱瘓，台北市大安警分局警員，到場疏導交通，不料新生南路派出所員警駕駛警車，到場停車後要驅趕違規車輛，下車時卻忘記放手煞車，導致警車後滑撞到價值昂貴的賓士車。

大安分局指出，昨晚近10時，員警駕駛警車，沿著忠孝東路三段276巷南往北直行，員警發現有車輛違規停車，立即下車要驅離，不料員警忘記放手煞車，警車輛不慎往後滑，碰撞到由22歲王姓男子駕駛的賓士前車頭。

警方到場依法處理，警車後車尾撞及賓士車前車頭，目視沒有明顯車損，兩造駕駛都沒有受傷。雙方經酒測也沒有無飲酒情形，目前由交通分隊以交通事故成案處理。至於員警駕車疏失部分，大安分局將依規定查處。

賓士車遭員警駕駛警車不慎撞到。記者廖炳棋／翻攝
賓士車遭員警駕駛警車不慎撞到。記者廖炳棋／翻攝

交通事故 警車

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