金智媛站台交通打結 大安警驅離違停忘拉手煞車撞賓士

韓國女星金智媛，昨天晚間參加時尚精品活動，現場周遭的交通因此癱瘓，台北市大安警分局警員，到場疏導交通，不料新生南路派出所員警駕駛警車，到場停車後要驅趕違規車輛，下車時卻忘記放手煞車，導致警車後滑撞到價值昂貴的賓士車。

大安分局指出，昨晚近10時，員警駕駛警車，沿著忠孝東路三段276巷南往北直行，員警發現有車輛違規停車，立即下車要驅離，不料員警忘記放手煞車，警車輛不慎往後滑，碰撞到由22歲王姓男子駕駛的賓士前車頭。