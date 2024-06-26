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三重麵攤瓦斯桶傾倒引大火「燒掉2店面」 安全規範令人憂

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天有1家小麵攤，因放置門口的桶裝瓦斯鋼瓶被路過機車勾倒，瞬間引發大火燒掉2間店面、9輛機車，畫面怵目驚心，由於類似案例不少，引發民眾對相關營業場所使用瓦斯，產生安全疑慮。

新北市消防局第三大隊長陳志德指出，類似的小型營業場所，主要看業者是否儲放瓦斯超過80公斤且有串接使用的情形。

一般坊間常見的瓦斯鋼瓶容量是20公斤，轄區消防分隊在日常巡查稽核時，只要店裡未儲放超過80公斤（譬如4支20公斤鋼瓶），通常都只會勸導業者應定期清潔爐具、使用爐具火源不要離瓦斯鋼瓶太近、建議鋼瓶數量不宜擺放太多。

依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」，串接使用量不得超過1千公斤，區分為「80至120公斤」、「120至300公斤」、「300至1千公斤」共3個級距，使用場所的安全設施要求不同。

簡單來說，可依串接使用場所區分管理單位，譬如工廠由勞檢單位負責稽核，營業場所則歸消防單位管理。由於串接使用超過80公斤就必須加裝安全設備，除非生意規模較大的餐廳，一般麵攤、小吃店等，通常使用量不會超過80公斤以上，也不會串接使用。

民眾若發現營業場所的瓦斯鋼瓶有違規使用情形或安全疑慮，可通報119派員檢查，若儲放的位置、數量、安全設備等，確實未符合管理規定，可依消防法第42條處管理權人或行為人2萬元以上30萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以30日以下停業或停止使用之處分。

新北市三重區昨天有1家小麵攤，因放置門口的桶裝瓦斯鋼瓶被路過機車勾倒，瞬間引發大火燒掉2間店面、9輛機車，畫面怵目驚心，由於類似案例不少，引發民眾對相關營業場所使用瓦斯，產生安全疑慮。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫
新北市三重區昨天有1家小麵攤，因放置門口的桶裝瓦斯鋼瓶被路過機車勾倒，瞬間引發大火燒掉2間店面、9輛機車，畫面怵目驚心，由於類似案例不少，引發民眾對相關營業場所使用瓦斯，產生安全疑慮。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫
去年９月，三重區有家小吃攤叫瓦斯，配送工人直接在門口更換，機車卻傾倒壓在快速爐上瞬間起火燃燒，幸好有人冷靜拿滅火器撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
去年９月，三重區有家小吃攤叫瓦斯，配送工人直接在門口更換，機車卻傾倒壓在快速爐上瞬間起火燃燒，幸好有人冷靜拿滅火器撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
現行法規對於瓦斯串接使用的規範，區分為「80至120公斤」、「120至300公斤」、「300至1千公斤」共3個級距，使用場所的安全設施要求不同。圖／新北市消防局提供
現行法規對於瓦斯串接使用的規範，區分為「80至120公斤」、「120至300公斤」、「300至1千公斤」共3個級距，使用場所的安全設施要求不同。圖／新北市消防局提供

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