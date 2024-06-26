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「為何搶我女友？」前後任男友爆口角扭打 他遭彈簧刀劃傷提告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

呂、徐兩男為陳女前後任男友，今天上午呂男巧遇徐男引爆雙方衝突，徐男持彈簧刀揮舞，呂男拉扯欲奪刀之際，手掌、手臂被刀劃傷，所幸送醫急救後沒有大礙。警方循線通知雙方到所說明，呂男提告傷害，警依法送辦。

據了解，徐姓男子（46歲）不滿陳姓前女友與呂男（37歲）交往，今天上午9時許，徐男前往陳女位於新北市新莊區民本街住處樓下，準備找陳聊聊，不巧碰到外出買早餐現任男友呂男。

徐男見呂怒問「你為何搶我女友？」爆發雙方激烈口角，過程中，徐男掏出一把彈簧刀朝著呂男身上揮舞，雙方拉扯一陣，呂男左、右手掌、手臂遭彈簧刀劃出一道1點5公分傷口鮮血直流，路人驚見趕緊打電話報警。

警、消獲報派員趕抵，徐男已經逃逸，緊急協助呂男止血、包紮傷口送醫急救，所幸沒有大礙。今天下午呂、徐兩男到派出所說明，呂對徐提告傷害，偵詢時，徐男辯稱不是故意，犯案後刀已丟棄，警詢後依傷害罪嫌移送徐男。

新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。圖／民眾提供
新北市新莊區民本街一處公寓一樓，今天上午發生感情糾紛，一男遭彈簧刀劃傷送醫無大礙，警依法送辦。圖／民眾提供

傷害罪 前女友 提告

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