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貨櫃車衝破台2線護欄…「倒栽蔥」翻落6公尺下方海岸 女司機送醫不治
林姓女子今天駕駛貨櫃車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在新北市瑞芳境內路段偏離車道，衝毀右側護欄後翻落海岸，車頂朝下撞擊岩石嚴重凹陷，林女受困車內，被救出時無呼吸心跳，送醫後醫師宣告死亡。警方在完成現場採證，報請檢察官相驗釐清死因。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點15分接獲報案，台2線指標82.9K路段有貨櫃車翻落海岸，先後出動瑞芳、九份、秀峰分隊共12車23人前往救援。
消防人員到場時，看到貨櫃車翻落到距離路面6、7公尺下面海岸，車頭嚴重受損，30多歲林女受困駕駛座。貨櫃也有受損，貨物散落，但非載運危險。因為油箱破裂，布設水線防護。
消防人員使用破壞器材剪開車門，但因林女的下半身被車體夾困，已無呼吸心跳，下午2點44分救出後，送往瑞芳礦工醫院急救，醫師在3點36分宣告不治。
消防人員救援時，瑞芳警分局也調派交通分隊及鼻頭、水湳洞、和美員警前往採證，並管制雙向車流單線通行。林女送醫死亡，事故發生原因待警方調查，並報請基隆地檢署檢察官相驗死因。
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