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74歲老翁跌落三仙台合歡洞 警消與大海搶時間救出送醫
東海岸知名觀光景點三仙台，今中午傳74歲老翁跌落合歡洞溝壑，警消據報趕抵救援，花了2個多小時順利把身體多處擦挫傷的老翁救出送醫，幸無生命危險。警消：晚一點海水漲潮就更危險。
一群來自台中長青遊客，前往三仙台遊玩，未料拍完照準備回去時，卻發現一名74歲團員不見蹤影，其他團員隨即搜尋，結果聽到老翁呼救聲，發現他跌落合歡洞裡，立刻打電話報警處理。
成功消防隊與海巡署人員獲報趕抵現場，發現老翁卡在溝壑，與老翁接觸後，老翁意識清楚，只有多處擦挫傷，先給予清理傷口包紮後，再利用長背板固定，輪番接力將老翁抬出洞送醫治療。
有警消和當地居民表示，好在老翁跌落高度約2公尺並卡在溝壑，且當時尚未大漲潮，若跌落更深又遇到漲潮時，定會增加救援難度，也慶幸救援時間迅速。
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