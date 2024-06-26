快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

聽新聞
test
0:00 / 0:00

74歲老翁跌落三仙台合歡洞 警消與大海搶時間救出送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

東海岸知名觀光景點三仙台，今中午傳74歲老翁跌落合歡洞溝壑，警消據報趕抵救援，花了2個多小時順利把身體多處擦挫傷的老翁救出送醫，幸無生命危險。警消：晚一點海水漲潮就更危險。

一群來自台中長青遊客，前往三仙台遊玩，未料拍完照準備回去時，卻發現一名74歲團員不見蹤影，其他團員隨即搜尋，結果聽到老翁呼救聲，發現他跌落合歡洞裡，立刻打電話報警處理。

成功消防隊與海巡署人員獲報趕抵現場，發現老翁卡在溝壑，與老翁接觸後，老翁意識清楚，只有多處擦挫傷，先給予清理傷口包紮後，再利用長背板固定，輪番接力將老翁抬出洞送醫治療。

有警消和當地居民表示，好在老翁跌落高度約2公尺並卡在溝壑，且當時尚未大漲潮，若跌落更深又遇到漲潮時，定會增加救援難度，也慶幸救援時間迅速。

東海岸知名觀光景點三仙台，今中午傳74歲老翁跌落合歡洞溝壑，警消據報趕抵救援，花了2個多小時順利把身體多處擦挫傷的老翁救出送醫，幸無生命危險。圖／台東縣消防局提供
東海岸知名觀光景點三仙台，今中午傳74歲老翁跌落合歡洞溝壑，警消據報趕抵救援，花了2個多小時順利把身體多處擦挫傷的老翁救出送醫，幸無生命危險。圖／台東縣消防局提供
東海岸知名觀光景點三仙台，今中午傳74歲老翁跌落合歡洞溝壑，警消據報趕抵救援，花了2個多小時順利把身體多處擦挫傷的老翁救出送醫，幸無生命危險。圖／台東縣消防局提供
東海岸知名觀光景點三仙台，今中午傳74歲老翁跌落合歡洞溝壑，警消據報趕抵救援，花了2個多小時順利把身體多處擦挫傷的老翁救出送醫，幸無生命危險。圖／台東縣消防局提供

三仙台 漲潮

延伸閱讀

老翁罹巴金森氏症想不開 不慎引住處爆炸判1年10月

苗栗成功國小觀海樓新校舍落成 樓如其名可遠眺大海

九旬失智老翁台中尋過世姊 霧峰警協同鐵路警聯手送他返新北

台中老翁、妙齡女騎車遇死劫…交大：遠離大車不鑽車縫

相關新聞

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

台中市失業的陳姓男子，為了想帶8歲女兒返回南投縣南投市老家。因身上已無分文，就帶著女兒從台中市中區的建築工地宿舍，一路想...

貨櫃車衝破台2線護欄…「倒栽蔥」翻落6公尺下方海岸 女司機送醫不治

林姓女子今天駕駛貨櫃車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在新北市瑞芳境內路段偏離車道，衝毀右側護欄後翻落海岸，車頂朝下撞擊岩石...

台鐵監視器出軌前19分鐘拍到土石流 洪孟楷怒：無人通報是低級疏失

台鐵列車21日在清水隧道口撞上軌道上落石，導致新自強號3節車廂出軌，釀成9人受重傷。國民黨立委洪孟楷今天中午在臉書公布一...

疑內輪差惹禍…6旬婦騎腳踏車買中餐 遭轉彎大貨車輾斃慘死

台南市66歲吳姓老婦人今天中午11點51分，騎腳踏車買好中餐要回家，行經安南區海佃路、仁安路口處，遇上一輛大貨車要右轉，...

中捷砍人案偵結 呂姓少年父不求償還要辦捐血：兒體內1/3血社會相挺

屏東洪姓男子日前選在台北捷運鄭捷殺人案10周年當天，帶3把刀在台中捷運車廂內揮刀攻擊，砍傷17歲呂姓少年及「長髮哥」許姓...

比丘尼火車上播放誦經聲引爆口角？ 台鐵回應了

一名比丘尼今天在台中搭乘台鐵區間車，疑在車上播放誦經聲，引起其他乘客不滿，要求她關掉聲音，雙方口角，影片被拍下，傳到「社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。