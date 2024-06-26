74歲老翁跌落三仙台合歡洞 警消與大海搶時間救出送醫

東海岸知名觀光景點三仙台，今中午傳74歲老翁跌落合歡洞溝壑，警消據報趕抵救援，花了2個多小時順利把身體多處擦挫傷的老翁救出送醫，幸無生命危險。警消：晚一點海水漲潮就更危險。

一群來自台中長青遊客，前往三仙台遊玩，未料拍完照準備回去時，卻發現一名74歲團員不見蹤影，其他團員隨即搜尋，結果聽到老翁呼救聲，發現他跌落合歡洞裡，立刻打電話報警處理。

成功消防隊與海巡署人員獲報趕抵現場，發現老翁卡在溝壑，與老翁接觸後，老翁意識清楚，只有多處擦挫傷，先給予清理傷口包紮後，再利用長背板固定，輪番接力將老翁抬出洞送醫治療。