失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

台中市失業的陳姓男子，為了想帶8歲女兒返回南投縣南投市老家。因身上已無分文，就帶著女兒從台中市中區的建築工地宿舍，一路想用徒步方式走回南投。未料從晚上8時許開始，走了約4個小時，兩人抵達大里區中興路時，巡邏警員見深夜有年幼女孩跟大人同行，下車盤查後才得知上情。員警好心掏腰包支助，並載他們暫時先返回出發地工地宿舍。

據了解，陳姓男子平日獨自扶養8歲女兒，又在外面租房，加上所得不多，生活過的拮据。未料，最近公司突然倒閉，他一時沒了工作，因此想帶著女兒返回南投老家。並因身上已沒錢，才想出用徒步的方式，被警察發現時已是凌晨時分，兩人均十分疲累。

警方說，內新派出所警員黃科淵、沈安琪凌晨巡邏勤務時，在大里區中興路二段576號前 ，發現有一名男子和一名年幼的女孩並肩行走，警方心想，已是深夜時分，為避免發生危險或事故，立即上前關心，見兩人身心俱疲，於是先載兩人回派出所休息並提供水給他們解渴。

陳姓男子說，他不忍讓女兒餐風露宿，所以想原路返回工地宿舍。派出所員警們見狀，自掏腰包湊了5百元給予支助，警員凃佳伶也建議陳父可以向相關單位申請補助並媒合工作，減輕單親家庭的生活壓力。原本愁容滿面的父女兩人，感受到警方的關愛與溫暖後，露出了久違的笑容。警方為兩人的安全考量，隨後將兩人護送回原本居住的工地宿舍。