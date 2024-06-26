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疑內輪差惹禍…7旬婦騎腳踏車買中餐 遭轉彎大貨車輾斃慘死
台南市73歲吳姓老婦人今天中午近12點，騎腳踏車買好中餐要回家，行經安南區海佃路、仁安路口處，遇上一輛大貨車要右轉，疑因內輪差將老婦壓倒，頭破血流，不幸當場死亡。涉嫌肇事42歲大貨車吳姓女駕駛酒測值零，被警方依過失致死罪嫌留置詢問。
警方調查，吳女（42歲）於今天中午11點50分駕駛大貨車沿海佃路北往南行駛，至肇事地點右轉仁安路與吳姓老婦人所騎乘北往南直行自行車發生交通事故，造成吳姓老婦人當場死亡。
據了解，老婦人的腳踏車前輪扭曲變形，座椅扭曲，地上血跡斑斑。老婦人中午買的一包湯麵遺留在地上。警方雖為她蓋上白布，但仍引起許多過往人車好奇注目。涉嫌肇事大貨車吳姓女駕駛酒測值零，被警方依過失致死罪嫌留置詢問。
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