台東員警騎重機疑遇鳥襲失控重傷 警察局長贈慰問金

台東縣警察局鹿野分駐所吳姓員警，日前騎重機在道路上疑遭鳥襲失控重傷送醫，目前尚未脫離險境。台東縣警察局長梁東山到醫院探望，致贈慰問金予家屬並祝福早日康復。

梁東山與台東縣警察之友會理事長粘昭焰、及關山分局分局長鍾國楨等人一同前往慰問家屬，慈濟功德會法師及慈警會志工也到場對家屬表達關懷之意及慰問打氣。

梁東山表示，吳姓員警因意外交通事故而身受重傷昏迷中，盼能夠早日康復；警察局核撥部分公積金作為慰問金交付予家屬，希望能安心照料病患。梁東山感謝警察之友會強大的後勤支援及適時的慰問，這次吳姓員警頭部、脊髓受傷嚴重，所使用高貴藥品都須自費，警友會及關山分局同仁慷慨解囊，協助家屬度過難關，希望吳姓員警早日康復。

台東縣警察之友會依據「警察人員安保基金計畫」內容啟動關懷機制，粘昭焰表示，警友會第一時間接獲消息，即發動會員間樂捐募款，今天與副理事長陳義文、常務監事張睿鈞代表致贈慰問金新台幣10萬元予家屬，表達慰問之意。

另外，關山分局分局長鍾國楨與鹿野分駐所長陳泰山及同事，發揮同袍之愛，樂捐21萬餘元，由梁東山及鍾國楨代為致贈給吳姓員警妻子，表達同仁的關懷與祝福。