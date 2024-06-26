戲水高峰來臨！桃消辦溺水搶救演練 遙控救生圈神救援

隨著天氣越來越炎熱，從事水域活動人潮大幅增加，為了讓民眾了解如何安全戲水，桃園市消防局第一救災救護大隊結合桃園市體育局，今上午在夜鷺生態埤塘辦理搶救演練，希望透過操作演練及宣導，讓大家學習到正確的水域安全知識及緊急處置。

消防局指出，這次水域救援搶救演練，模擬民眾因氣候炎熱下水玩，卻體力不支游不回岸邊，路過民眾立即朝溺水者拋岸邊救生圈及自製浮具，後續由抵達的消防員拋繩槍、拋繩袋和魚雷浮標，最後操作動力救生艇下水，並由身穿潛水裝備人員潛入水中將溺者救援上岸，其中特別演示遙控救生圈救援，將遙控救生圈駛至待救者旁，可立即提供浮具延長待救時間並迅速救援至岸上。

活動現場也有準備宣導活動攤位，現場除了有CPR、小小消防員體驗及射水體驗，還規劃救生圈救援體驗站，將三角錐變裝成待救者，由民眾拋出救生圈，模擬實際在岸邊遇到落水時的情境，今天最特別的是拋繩袋講解及瞄準宣導站，講解拋繩袋如何使用後，會利用雷射讓民眾模擬如何瞄準及拋出，在目標不斷移動中，誰能最冷靜的瞄準並成功救援，希望透過寓教於樂的方式，學習更多防溺知識。