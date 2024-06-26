又是中國「三無」漁船越界作業 澎湖海巡查扣人船

一艘中國「三無」漁船越界進入澎湖花嶼西北領海基線外19.5浬處作業。海巡人員查察時加俥逃逸拒檢，經緊追強靠登檢控制後人船一併押返，依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁罰。

今年2月間金廈海域發生的中國漁船翻覆2死案，也是起因海巡巡防艇執法追緝中國「三無」漁船。對於23日澎湖海域查緝「三無」漁船非法捕撈，澎湖海巡隊表示，由於中國籍漁船為「無船名」、「無船舶證書」，以及「無船籍港口登記」的「三無」船舶，因此依法查扣。

海巡署金馬澎分署指出，第13巡防區指揮部23日下午近2時通報艦隊分署，在馬公虎井西北23浬處疑1艘中國漁船。第八澎湖海巡隊「3519」巡防艇下午3時在花嶼西北、距領海基線外19.5浬處，發現漁船進入我國限制水域下錨捕撈鎖管。

海巡人員趕抵海域實施登檢時，漁船隨即起錨並加俥逃逸拒檢，巡防艇緊追強靠登檢。漁船上4名船員初步量測體溫均正常，無發燒或感冒症狀，漁船上未發現牛、豬肉製品，約100公斤漁獲則全數海拋，人船一併押返交由第7岸巡隊留置室隔離後做進一步調查。

金馬澎分署表示，海巡人員嚴正執法立場堅定不移，以維護海域安全，保障漁民生計及作業安全，漁民海上作業發生狀況，或發現越界中國漁船，撥打海巡「118」專線，由海巡艇立即前往處理。