快訊

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

太陽花女王劉喬安驚爆罹淋巴癌末期 駁斥週刊爆料：只想做點事

7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

又是中國「三無」漁船越界作業 澎湖海巡查扣人船

中央社／ 澎湖縣26日電

一艘中國「三無」漁船越界進入澎湖花嶼西北領海基線外19.5浬處作業。海巡人員查察時加俥逃逸拒檢，經緊追強靠登檢控制後人船一併押返，依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁罰。

今年2月間金廈海域發生的中國漁船翻覆2死案，也是起因海巡巡防艇執法追緝中國「三無」漁船。對於23日澎湖海域查緝「三無」漁船非法捕撈，澎湖海巡隊表示，由於中國籍漁船為「無船名」、「無船舶證書」，以及「無船籍港口登記」的「三無」船舶，因此依法查扣。

海巡署金馬澎分署指出，第13巡防區指揮部23日下午近2時通報艦隊分署，在馬公虎井西北23浬處疑1艘中國漁船。第八澎湖海巡隊「3519」巡防艇下午3時在花嶼西北、距領海基線外19.5浬處，發現漁船進入我國限制水域下錨捕撈鎖管。

海巡人員趕抵海域實施登檢時，漁船隨即起錨並加俥逃逸拒檢，巡防艇緊追強靠登檢。漁船上4名船員初步量測體溫均正常，無發燒或感冒症狀，漁船上未發現牛、豬肉製品，約100公斤漁獲則全數海拋，人船一併押返交由第7岸巡隊留置室隔離後做進一步調查。

金馬澎分署表示，海巡人員嚴正執法立場堅定不移，以維護海域安全，保障漁民生計及作業安全，漁民海上作業發生狀況，或發現越界中國漁船，撥打海巡「118」專線，由海巡艇立即前往處理。

海巡署 澎湖 馬公

延伸閱讀

中國海警船闖金門限制水域 海巡3艇全程示警驅離

顧立雄：中國欲靠海警船擾台 否定金門禁限水域

澎湖漁船和快艇擦撞 海巡平安執行拖救

綠島海巡志工隊成立 首度結合民間海上救援組織

相關新聞

台南永康塑膠工廠起火傳爆炸聲！1人待救 大批消防人車灌救中

台南市永康區和平路今下午1點多一處塑膠工廠發生火警，現場不僅竄出大量濃煙，甚至一度傳出爆炸聲，且3樓疑有1人仍待救，南市...

老牌藝人龍天翔昨酒醉 動手推擠員警遭壓制管束！今赴派出所道歉

資深藝人「龍天翔」邱姓男子昨晚酒醉搭計程車返回新北市永和區，因與計程車司機發生口角爭執不付車資，還動手推擠到場處理員警遭...

萬華驚悚車禍！2男等公車無辜被撞 駕駛：煞車失靈

北市萬華區今天早上發生驚悚車禍，一輛小貨車疑因煞車失靈，為了減速開上人行道上，卻當場狠撞正在看公車看牌、等公車的2名無辜...

影／台南永康塑膠工廠驚傳失火濃煙沖天 1員工受困爬屋頂

台南永康區和平路1間塑膠工廠下午1點多傳出失火，廠房冒出濃烈火煙，甚至一度傳出爆炸聲，南市消防局出動41車、82人搶救，...

影／無人貨車衝進蘆洲銀髮俱樂部騎樓 阿公阿嬤嚇壞了

新北市蘆洲區復興路今天中午發生貨車衝進騎樓的事故。1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，司機送水去交給旁邊檳榔攤，結果被滿載廢棄...

李女國中遭霸凌15年後暴打水產店老闆頭 他納悶「我不認識妳」

南投縣李姓女子認為國中時遭同學霸凌，相隔15年後到許姓男子經營的水產店，秀出手機舊照片，問許「國中時你是否欺負我？」許稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。