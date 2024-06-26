影／無人貨車衝進蘆洲銀髮俱樂部騎樓 阿公阿嬤嚇壞了

車禍現場是1處社區長照據點、銀髮俱樂部，門前騎樓停滿機車。中午12時25分左右，「碰！」的一聲巨響相當嚇人，長輩們開門查看，赫然發現貨車衝進騎樓，把機車撞得東倒西歪，但是車上怎麼沒有司機？

原來44歲黃姓司機把貨車違規臨停路旁，下車去送水給叫貨的檳榔攤。這時另1名31歲陳姓司機，開著滿載1袋袋營建廢棄物的貨車，沿復興路往環堤大道方向行駛，突然撞上路邊載水貨車的左後車尾，貨車才會衝進騎樓，瓶裝水掉滿地。