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影／無人貨車衝進蘆洲銀髮俱樂部騎樓 阿公阿嬤嚇壞了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區復興路今天中午發生貨車衝進騎樓的事故。1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，司機送水去交給旁邊檳榔攤，結果被滿載廢棄物路過的另1輛貨車追撞。載水車衝進騎樓推撞近10輛機車，幸好沒人受傷。

車禍現場是1處社區長照據點、銀髮俱樂部，門前騎樓停滿機車。中午12時25分左右，「碰！」的一聲巨響相當嚇人，長輩們開門查看，赫然發現貨車衝進騎樓，把機車撞得東倒西歪，但是車上怎麼沒有司機？

原來44歲黃姓司機把貨車違規臨停路旁，下車去送水給叫貨的檳榔攤。這時另1名31歲陳姓司機，開著滿載1袋袋營建廢棄物的貨車，沿復興路往環堤大道方向行駛，突然撞上路邊載水貨車的左後車尾，貨車才會衝進騎樓，瓶裝水掉滿地。

肇事的陳姓司機說：「我只是沿著路，順順地開…」。卻未發現距離沒抓好，直接追撞路旁停車釀成這起事故，幸好無人受傷，只是虛驚一場。警方獲報到場，依一般交通事故處理，黃姓司機違規停車將開罰。

蘆洲區復興路中午1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，結果被滿載廢棄物路過的另1輛貨車追撞。載水車衝進騎樓推撞近10輛機車，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區復興路中午1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，結果被滿載廢棄物路過的另1輛貨車追撞。載水車衝進騎樓推撞近10輛機車，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
車禍現場是1處銀髮俱樂部，門前騎樓停滿機車。中午「碰！」的一聲巨響相當嚇人，長輩們開門查看，赫然發現貨車衝進騎樓，把機車撞得東倒西歪，但是車上怎麼沒有司機？記者林昭彰／翻攝
車禍現場是1處銀髮俱樂部，門前騎樓停滿機車。中午「碰！」的一聲巨響相當嚇人，長輩們開門查看，赫然發現貨車衝進騎樓，把機車撞得東倒西歪，但是車上怎麼沒有司機？記者林昭彰／翻攝
蘆洲區復興路中午發生貨車衝進騎樓，1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，司機送水去交給旁邊檳榔攤，結果被滿載廢棄物路過的另1輛貨車追撞。載水車衝進騎樓推撞近10輛機車，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區復興路中午發生貨車衝進騎樓，1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，司機送水去交給旁邊檳榔攤，結果被滿載廢棄物路過的另1輛貨車追撞。載水車衝進騎樓推撞近10輛機車，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區復興路中午發生貨車衝進騎樓，1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，司機送水去交給旁邊檳榔攤，結果被滿載廢棄物路過的另1輛貨車追撞。載水車衝進騎樓推撞近10輛機車，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區復興路中午發生貨車衝進騎樓，1輛滿載瓶裝水的貨車違停路邊，司機送水去交給旁邊檳榔攤，結果被滿載廢棄物路過的另1輛貨車追撞。載水車衝進騎樓推撞近10輛機車，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝

交通事故 廢棄物

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