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老牌藝人龍天翔昨酒醉 動手推擠員警遭壓制管束！今赴派出所道歉

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

資深藝人「龍天翔」邱姓男子昨晚酒醉搭計程車返回新北市永和區，因與計程車司機發生口角爭執不付車資，還動手推擠到場處理員警遭當場壓制後帶返派出所保護管束。經聯繫其經紀人連夜趕到派出所，昨天深夜11時50分帶返其住處。龍天翔今天上午近11時由經紀人陪同帶著禮盒到永和警分局中正橋派出所道歉。

新北市永和警方25日晚上9時18分獲報，永和區竹林路91巷內發生爭吵糾紛，轄區中正橋派出所巡邏員警迅速趕抵。據了解，藝名「龍天翔」的邱姓男子（70歲）因酒後從三重區坐計程車返回永和區竹林路住處，疑似為了車資420元，與計程車司機黃姓男子（49歲）發生爭吵，不願付錢並出言辱罵司機。

永和員警到場處置時，龍天翔因酒後泥醉直接返回2樓住處，因未付清計程車車資，員警請他付清車資，過程中他因酒醉情緒失控，持續咆哮甚至動手推擠，員警依警執法當場壓並施以保護管束，將人帶返派出所。經聯繫其經紀人連夜趕到派出所，在昨天深夜11時50分將龍天翔帶返其住處。

「很抱歉，昨天喝太多酒，有任何冒犯的地方，請多多包涵。」龍天翔今天上午近11時，戴著墨鏡由2名經紀人陪同到派出所表達歉意，還請員警幫忙轉交給黃姓司機，經警方連繫黃男，他婉謝並拒收，僅表示不用客氣，希望大家都平安就好，龍天翔今天停留約半小時後搭經紀人的汽車離去。

資深演員龍天翔早期是香港邵氏武打明星，90年代返台拍攝與潘迎紫合作「浴火鳳凰」，其中一段繁衍後代求偶戲，令觀眾印象深刻，年輕時拍武打片難免受傷，龍天翔直言曾因拍爆破戲，當時耳朵發出「嗡嗡嗡」的聲響，但他不以為意，直到10多年，右耳耳鳴愈來愈嚴重，甚至到流膿程度，沒想到就醫後發現右耳已失聰，申請職業傷害理賠，只拿到11萬元，事後他笑稱，「雖然右耳聽不到，但有人罵我，我都聽得到。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝人龍天翔（左三）昨晚酒醉不付計程車車資，還涉嫌動手推擠現場處理員警遭壓制管束，今由經紀人陪同到永和警分局中正橋派出所道歉。記者王長鼎／翻攝
藝人龍天翔（左三）昨晚酒醉不付計程車車資，還涉嫌動手推擠現場處理員警遭壓制管束，今由經紀人陪同到永和警分局中正橋派出所道歉。記者王長鼎／翻攝
藝人龍天翔。圖／聯合報系資料照
藝人龍天翔。圖／聯合報系資料照
藝人龍天翔（左三）昨晚酒醉不付計程車車資，還涉嫌動手推擠現場處理員警遭壓制管束，今由經紀人陪同到永和警分局中正橋派出所道歉。記者王長鼎／翻攝
藝人龍天翔（左三）昨晚酒醉不付計程車車資，還涉嫌動手推擠現場處理員警遭壓制管束，今由經紀人陪同到永和警分局中正橋派出所道歉。記者王長鼎／翻攝

永和 計程車司機

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