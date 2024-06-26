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影／超車驚見前有水管！橫載4公尺水管害2騎士撞車
高雄李姓男子騎機車橫載2根水管，因水管長約4公尺，幾乎阻礙1車道，加上行駛中，他人並不易辨識水管，致後方機車騎士突見水管，趕緊要閃避，撞成一團，釀2名機車騎士受傷，警方直呼誇張，立即開罰。
今天上午8時20分許，李姓男子（44歲）騎機車載水管，經過高雄市苓雅區成功一路，因他將2根長約4公尺的水管橫載在機車踏板，後方林姓男子（23歲）騎車要超車，突然發現李所載的水管橫在前方，要閃避水管，偏向摔車。
騎在林後方的機車騎士鄭姓男子（46歲）煞車不及，撞上林的機車，2人摔得人仰馬翻，手腳擦傷，送到對面阮綜合醫院治療。載水管的李姓男子自知釀禍，馬上停到路邊，未受傷。
苓雅警分局據報發生車禍，到場處理時，調閱相關監錄系統畫面，才知道李姓男子載水管釀禍。3人經酒測，無酒精反應。
警方表示，李姓男子騎車附載水管不符行車規定，違反道路交通管理處罰條例，對他開出罰單，可罰300元至600元罰鍰，並須負起釀禍責任。
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