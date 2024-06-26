萬華驚悚車禍！2男等公車無辜被撞 駕駛：煞車失靈

北市萬華區今天早上發生驚悚 車禍 ，一輛小貨車疑因煞車失靈，為了減速開上人行道上，卻當場狠撞正在看 公車 看牌、等公車的2名無辜路人，撞擊力道大，整根公車站牌直接被撞斷，車前擋風玻璃也出現蜘蛛網狀，所幸傷者2人意識清醒，惟腿部都有 骨折 情況送醫救治。

萬華警方今天早上11點14分獲報，萬大路497號前有車禍事故趕抵，現場是一輛小貨車撞擊路邊變電箱以及公車站牌，有2名路人受傷，分別是吳姓男子（72歲）、陳姓男子（88歲），都是右腳踝開放性骨折。

事發監視器畫面曝光，只見小貨車駕駛陳姓男子（48歲）開車開到一半突然往右側偏移，直直狠撞路邊變電箱和公車站牌，當時正好有一名路人背對著正在查看公車站資訊，應聲被撞擊，畫面駭人。