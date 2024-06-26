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萬華驚悚車禍！2男等公車無辜被撞 駕駛：煞車失靈

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市萬華區今天早上發生驚悚車禍，一輛小貨車疑因煞車失靈，為了減速開上人行道上，卻當場狠撞正在看公車看牌、等公車的2名無辜路人，撞擊力道大，整根公車站牌直接被撞斷，車前擋風玻璃也出現蜘蛛網狀，所幸傷者2人意識清醒，惟腿部都有骨折情況送醫救治。

萬華警方今天早上11點14分獲報，萬大路497號前有車禍事故趕抵，現場是一輛小貨車撞擊路邊變電箱以及公車站牌，有2名路人受傷，分別是吳姓男子（72歲）、陳姓男子（88歲），都是右腳踝開放性骨折。

事發監視器畫面曝光，只見小貨車駕駛陳姓男子（48歲）開車開到一半突然往右側偏移，直直狠撞路邊變電箱和公車站牌，當時正好有一名路人背對著正在查看公車站資訊，應聲被撞擊，畫面駭人。

警方依規定對陳男酒測，他沒有酒駕，供稱發現煞車失靈，前面是紅燈有很多停等車輛，為了怕波及無辜，才選擇靠邊透過路緣摩擦減速，強調不是故意撞人的，警方事後依車禍案件處理。

北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
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北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
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北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝
北市萬華區今天發生小貨車開上人行道事故，現場有2名路人遭波及，腿部骨折。記者翁至成／翻攝

公車 車禍 骨折

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