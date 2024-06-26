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台南詐團教被害人匯款遇問就稱裝潢款 但警示帳戶露馬腳破功了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團以投資加密貨幣，獲利頗豐為話術，誘騙台南市歸仁區劉姓婦人投資，詐團成員還教她銀行行員如問起來，要回說是母親房子要裝修的工程款，她到銀行欲匯款時卻交易失敗。銀行行員察覺有異通知警方到場，警員到場查證後，告知她指定帳戶都有通報紀錄，被列為警示帳戶，她才驚覺遭到詐騙，還好行員和員警機警，協助保住她20萬元積蓄。    

據了解，劉婦本月24日上午10點聽了詐騙集團話術，說投資加密貨幣，獲利頗豐，並向行員說，她要設定6個約定轉帳帳戶，轉帳額度都要設訂200萬，銀行覺得可疑。很少人直接設定6個約定轉帳，且轉帳額度很大，且要轉帳現金20萬到其中一個帳戶。銀行經過查詢，發現6個帳戶都是警示帳戶。銀員於是報警，請警方協助阻詐。

詐團成員還教她銀行行員如問起來，要回說是母親房子要裝修的工程款，以免行員起疑。警方表示，近期詐騙集團教戰守則更新，都教導被害人謊稱是要「匯裝潢費」，以降低行員戒心，順利取得財物，民眾不得不當心，即使是房子裝潢需匯款裝修費，也需確認該帳戶是否為公司行號所有，以免匯款後，自己的帳戶遭到警示而凍結無法使用。

歸仁分局分局長顏勤峰表示，根據政府統計，每年 3、4 萬件的詐騙案中，受害者以 65 歲以上占比最高，呼籲大家多花點時間關心家中長者，哪怕只是多一點彼此問候、多關心對方的近況，都能更有效防範詐騙；民眾如遇到類似情事，一定要小心，亦可撥打110或165向警察機關求證，避免受騙。

台南市劉女士（中）遭到詐團行騙，歸仁警分局警員及時勸阻保住她20萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市劉女士（中）遭到詐團行騙，歸仁警分局警員及時勸阻保住她20萬元。記者黃宣翰／翻攝

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