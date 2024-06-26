台南詐團教被害人匯款遇問就稱裝潢款 但警示帳戶露馬腳破功了

詐騙集團以投資加密貨幣，獲利頗豐為話術，誘騙台南市歸仁區劉姓婦人投資，詐團成員還教她銀行行員如問起來，要回說是母親房子要裝修的工程款，她到銀行欲匯款時卻交易失敗。銀行行員察覺有異通知警方到場，警員到場查證後，告知她指定帳戶都有通報紀錄，被列為警示帳戶，她才驚覺遭到詐騙，還好行員和員警機警，協助保住她20萬元積蓄。

據了解，劉婦本月24日上午10點聽了詐騙集團話術，說投資加密貨幣，獲利頗豐，並向行員說，她要設定6個約定轉帳帳戶，轉帳額度都要設訂200萬，銀行覺得可疑。很少人直接設定6個約定轉帳，且轉帳額度很大，且要轉帳現金20萬到其中一個帳戶。銀行經過查詢，發現6個帳戶都是警示帳戶。銀員於是報警，請警方協助阻詐。

詐團成員還教她銀行行員如問起來，要回說是母親房子要裝修的工程款，以免行員起疑。警方表示，近期詐騙集團教戰守則更新，都教導被害人謊稱是要「匯裝潢費」，以降低行員戒心，順利取得財物，民眾不得不當心，即使是房子裝潢需匯款裝修費，也需確認該帳戶是否為公司行號所有，以免匯款後，自己的帳戶遭到警示而凍結無法使用。