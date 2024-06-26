老翁罹巴金森氏症想不開 不慎引住處爆炸判1年10月
李姓老翁因罹患巴金森氏症痛苦不堪，原本想吸瓦斯自殺，卻不慎點燃瓦斯引發爆炸，法官考量被告受巴金森氏症及用藥副作用所苦，一時衝動想結束生命，判有期徒刑1年10月。
根據台灣南投地方法院今天公布的刑事判決書，李姓老翁因苦於巴金森氏症及用藥副作用，想要用吸入瓦斯方式來結束生命；去年9月，老翁將住處1樓後方陽台的瓦斯桶搬到廁所內，再打開氣閥使桶內瓦斯漏逸到廁所內。
老翁在搬運瓦斯桶時，不慎接觸到火源，產生瞬間氣爆及火勢，炸燬住宅1樓客廳及廚房窗戶、2樓南面房間玻璃、3樓北面房間玻璃，並使1樓客廳東面牆面、按摩床及上方木框燒損、1樓廁所外走廊、樓梯間燒損、2樓南面房間窗簾燒損，2樓北面房間天花板及牆面也被燻。
南投地院判決書指出，李男搬運瓦斯桶雖引發爆炸，不過考量被告罹患巴金森氏症及憂鬱症，因此案犯行致炸燬住宅未遂外，並使自己顏面、四肢多處2、3度燒燙傷皮膚缺損。
法官認為，被告因受巴金森氏症及用藥之副作用所苦，一時衝動想結束生命，卻選擇不當方式，使自己承受更多身體傷痛，考量被告犯罪動機、致生之損害，在客觀上足以引起同情，顯有值得憫恕之處，因此依刑法規定酌量減輕其刑，並依法遞減輕之。
判決書指出，李姓老翁涉犯故意以煤氣炸燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，全案仍可上訴。
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