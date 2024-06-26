糗了！友人貨斗加高沒告知…男借車載貨卡死桃園這處涵洞

桃園一名33歲侯姓男子昨下午2點多開著貨車行經桃園區富國路一段，經過一處涵洞時因未注意後方貨斗超過高度結果卡住，警方獲報到場發現貨斗已經變形卡死，只好請駕駛聯絡拖吊業者到場，同時封鎖涵洞2邊出入口，最終以拖吊車將車輛拖出。

侯男表示，昨為了載運貨物向朋友借用貨車，沿富國路一段往莊敬路方向行駛，行經富國路一處限高2米的涵洞時，突然聽到尖銳刺耳的摩擦聲，下車查看發現貨車後方貨斗已經變形卡死在涵洞內。

對此侯男當場傻眼，因為之前曾多次向朋友借用貨車，行經涵洞都沒有問題，這次借車沒發現貨斗已經換新，朋友也沒有告知，結果未注意限高直接開進涵洞，卡在洞中無法動彈，情急之下只好報案求助。