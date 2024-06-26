南市警局職務異調動61人 公關室主任林郁誌升警政監

台南市政府警察局今上午發布最新警職人事異動，共調動61人，其中公共關係室主任林郁誌陞任市警局警政監，各分局副分局長、偵查隊長也多人異動，相關職務將於28日上午到任新職。

此次調動名單如下：

公共關係室主任林郁誌，陞任本局警政監。

督察室督察陳猷元，調任公共關係室主任。

後勤科秘書顏水波，調任督察室督察。

第二分局副分局長李忠憲，陞任督察室督察。

第一分局副分局長張志能，陞任督察室督察。

第三分局副分局長陳勇志，調任第二分局副分局長。

麻豆分局副分局長謝岳昇，調任第三分局副分局長。

主任秘書室專員顏嘉良，調任麻豆分局副分局長。

新營分局副分局長許文瑞，調任主任秘書室專員。

第二分局副分局長蔡明宗，調任新營分局副分局長。

善化分局副分局長江彥勳，調任第二分局副分局長。

保安警察大隊副大隊長廖信智，調任善化分局副分局長。

第四分局副分局長李沐宸，調任第一分局副分局長。

佳里分局副分局長侯明任，調任第四分局副分局長。

交通警察大隊副大隊長李國榮，調任佳里分局副分局長。

刑事警察大隊副大隊長葉景星，調任該大隊技正。

白河分局偵查隊隊長劉文棋，陞任保安警察大隊副大隊長。

第四分局偵查隊隊長李政憲，陞任刑事警察大隊副大隊長。

第四分局交通組組長郭榮木，陞任交通警察大隊副大隊長。

佳里分局偵查隊隊長吳俊宏，調任第四分局偵查隊隊長。

刑事警察大隊偵六隊隊長胡義忠，調任佳里分局偵查隊隊長。

第一分局偵查隊隊長陳政輝，調任刑事警察大隊偵六隊隊長。

麻豆分局偵查隊隊長蔡鳴峻，調任第一分局偵查隊隊長。

新化分局偵查隊隊長林文祺，調任麻豆分局偵查隊隊長。

刑事警察大隊偵一隊隊長黃志成，調任新化分局偵查隊隊長。

刑事警察大隊專員徐博文，調任刑事警察大隊偵一隊隊長。

刑事警察大隊司法組組長吳業昌，調任白河分局偵查隊隊長。

後勤科警務正黃家俊，調任刑事警察大隊司法組組長。

交通警察大隊行政組組長吳銘祥，調任第四分局交通組組長。

交通警察大隊綜合組組長趙昭樹，調任該大隊行政組組長。

交通警察大隊執法組組長黃東偉，調任該大隊綜合組組長。

訓練科教育股股長徐文君，調任該科訓練股股長。

訓練科訓練股股長黃美雲，調任該科教育股股長。

犯罪預防科警務正黃文成，調任行政科警務正。

法制室警務正王俞婷，調任督察室警務正。

防治科警務正李正麟，調任法制室警務正。

新營分局警務員王怡心，陞任防治科警務正。

第二分局偵查隊警務員兼副隊長陳東輝，陞任刑事警察大隊專員。

交通警察大隊警務員陳弘益，陞任該大隊執法組組長。

第一分局警備隊隊長吳重宏，陞任後勤科警務正。

交通警察大隊第一中隊中隊長吳嘉倫，陞任犯罪預防科警務正。

交通警察大隊第七序列警務員蘇健棋，調任該大隊第一中隊中隊長。

保安科第七序列警務員唐國緯，調任第一分局警備隊隊長。

刑事警察大隊第七序列警務員吳俊祥，調任佳里分局偵查隊警務員兼副隊長。

白河分局警備隊隊長吳建華，代理該分局東山分駐所所長。

行政科第八序列警務員黃國檳，陞任該科第七序列警務員。

秘書室第八序列警務員黃大耀，陞任該室第七序列警務員。

勤務指揮中心第八序列警務員羅坤洲，陞任該中心第七序列警務員。

第五分局公園派出所第八序列警務員兼所長王瑞勳，陞任該分局公園派出所第七序列警務員兼所長。

刑事警察大隊第八序列警務員吳孟勳，調任交通警察大隊第八序列警務員。

民防管制中心第八序列警務員柯相宇，調任交通警察大隊第八序列警務員。

白河分局第八序列警務員沈昱騰，調任民防管制中心第八序列警務員。

保防科第八序列警務員楊嵩璟，調任新營分局第八序列警務員。

第一分局第八序列警務員翁偉倫，調任刑事警察大隊第八序列警務員。

保安科第八序列警務員王韋雯，調任第一分局第八序列警務員。

秘書室第八序列警務員郭俊億，調任保防科第八序列警務員。

刑事警察大隊分隊長黃俊璟，陞任該大隊第八序列警務員。

白河分局後壁分駐所巡官代理所長董孟峰，陞任保安科第八序列警務員。

刑事警察大隊分隊長張志明，陞任白河分局後壁分駐所第八序列警務員兼所長。

麻豆分局巡官李慶輝，陞任秘書室第八序列警務員。