南市警局職務異調動61人 公關室主任林郁誌升警政監
台南市政府警察局今上午發布最新警職人事異動，共調動61人，其中公共關係室主任林郁誌陞任市警局警政監，各分局副分局長、偵查隊長也多人異動，相關職務將於28日上午到任新職。
此次調動名單如下：
公共關係室主任林郁誌，陞任本局警政監。
督察室督察陳猷元，調任公共關係室主任。
後勤科秘書顏水波，調任督察室督察。
第二分局副分局長李忠憲，陞任督察室督察。
第一分局副分局長張志能，陞任督察室督察。
第三分局副分局長陳勇志，調任第二分局副分局長。
麻豆分局副分局長謝岳昇，調任第三分局副分局長。
主任秘書室專員顏嘉良，調任麻豆分局副分局長。
新營分局副分局長許文瑞，調任主任秘書室專員。
第二分局副分局長蔡明宗，調任新營分局副分局長。
善化分局副分局長江彥勳，調任第二分局副分局長。
保安警察大隊副大隊長廖信智，調任善化分局副分局長。
第四分局副分局長李沐宸，調任第一分局副分局長。
佳里分局副分局長侯明任，調任第四分局副分局長。
交通警察大隊副大隊長李國榮，調任佳里分局副分局長。
刑事警察大隊副大隊長葉景星，調任該大隊技正。
白河分局偵查隊隊長劉文棋，陞任保安警察大隊副大隊長。
第四分局偵查隊隊長李政憲，陞任刑事警察大隊副大隊長。
第四分局交通組組長郭榮木，陞任交通警察大隊副大隊長。
佳里分局偵查隊隊長吳俊宏，調任第四分局偵查隊隊長。
刑事警察大隊偵六隊隊長胡義忠，調任佳里分局偵查隊隊長。
第一分局偵查隊隊長陳政輝，調任刑事警察大隊偵六隊隊長。
麻豆分局偵查隊隊長蔡鳴峻，調任第一分局偵查隊隊長。
新化分局偵查隊隊長林文祺，調任麻豆分局偵查隊隊長。
刑事警察大隊偵一隊隊長黃志成，調任新化分局偵查隊隊長。
刑事警察大隊專員徐博文，調任刑事警察大隊偵一隊隊長。
刑事警察大隊司法組組長吳業昌，調任白河分局偵查隊隊長。
後勤科警務正黃家俊，調任刑事警察大隊司法組組長。
交通警察大隊行政組組長吳銘祥，調任第四分局交通組組長。
交通警察大隊綜合組組長趙昭樹，調任該大隊行政組組長。
交通警察大隊執法組組長黃東偉，調任該大隊綜合組組長。
訓練科教育股股長徐文君，調任該科訓練股股長。
訓練科訓練股股長黃美雲，調任該科教育股股長。
犯罪預防科警務正黃文成，調任行政科警務正。
法制室警務正王俞婷，調任督察室警務正。
防治科警務正李正麟，調任法制室警務正。
新營分局警務員王怡心，陞任防治科警務正。
第二分局偵查隊警務員兼副隊長陳東輝，陞任刑事警察大隊專員。
交通警察大隊警務員陳弘益，陞任該大隊執法組組長。
第一分局警備隊隊長吳重宏，陞任後勤科警務正。
交通警察大隊第一中隊中隊長吳嘉倫，陞任犯罪預防科警務正。
交通警察大隊第七序列警務員蘇健棋，調任該大隊第一中隊中隊長。
保安科第七序列警務員唐國緯，調任第一分局警備隊隊長。
刑事警察大隊第七序列警務員吳俊祥，調任佳里分局偵查隊警務員兼副隊長。
白河分局警備隊隊長吳建華，代理該分局東山分駐所所長。
行政科第八序列警務員黃國檳，陞任該科第七序列警務員。
秘書室第八序列警務員黃大耀，陞任該室第七序列警務員。
勤務指揮中心第八序列警務員羅坤洲，陞任該中心第七序列警務員。
第五分局公園派出所第八序列警務員兼所長王瑞勳，陞任該分局公園派出所第七序列警務員兼所長。
刑事警察大隊第八序列警務員吳孟勳，調任交通警察大隊第八序列警務員。
民防管制中心第八序列警務員柯相宇，調任交通警察大隊第八序列警務員。
白河分局第八序列警務員沈昱騰，調任民防管制中心第八序列警務員。
保防科第八序列警務員楊嵩璟，調任新營分局第八序列警務員。
第一分局第八序列警務員翁偉倫，調任刑事警察大隊第八序列警務員。
保安科第八序列警務員王韋雯，調任第一分局第八序列警務員。
秘書室第八序列警務員郭俊億，調任保防科第八序列警務員。
刑事警察大隊分隊長黃俊璟，陞任該大隊第八序列警務員。
白河分局後壁分駐所巡官代理所長董孟峰，陞任保安科第八序列警務員。
刑事警察大隊分隊長張志明，陞任白河分局後壁分駐所第八序列警務員兼所長。
麻豆分局巡官李慶輝，陞任秘書室第八序列警務員。
白河分局東山分駐所巡官兼所長吳欣怡，免兼所長職務。
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