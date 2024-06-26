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高雄小港沿海路73歲翁開車擦撞大貨車 又被聯結車撞轉180度
高雄市小港區沿海二路今天上午傳出車禍，大貨車擦撞轎車後，致轎車失控撞上聯結車，轎車車頭幾乎全毀，開車的盧姓老翁送醫治療，已無大礙，確實肇事原因由警方調查中。
據了解，今天清晨6時25分許，盧姓老翁（73歲）駕駛轎車，經過高雄市小港區沿海二路中鋼公司東門前，行駛中線快車道由南向北行駛，遭同向的杜姓男子（36歲）駕駛大貨車擦撞，致盧翁的轎車失控偏向內車道。
不料，同向內車道上，柯姓司機（58歲）駕駛聯結車直行而來，將盧翁的轎車撞得180度轉向，盧翁車毀人傷，沿海二路交通受阻，只剩慢車道可以通行。
警、消抵達車禍現場，見盧姓老翁手、腳受傷，將他送往小港醫院治療；盧翁意識清楚，已無大礙。
警方對盧翁及、杜、柯2名男子酒測，無酒精反應，確實肇事原因待警方釐清。
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