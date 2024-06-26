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台鐵監視器19分鐘前早拍到土石！無人通報害列車出軌 檢方要究責

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台鐵229次新自強號21日在和仁隧道南口撞擊土石流，導致9人受傷。遭內部人士踢爆，明明列車到達19分鐘前，監視器就拍到土石就淹到鐵軌，工務段卻無人通報司機員。台鐵公司回應，該監視器不是告警系統，不會發出警告。花蓮地檢署表示，現已著手調查偵辦，釐清是否有人為疏失。

台鐵229次（EMU3000型自強號）21日下午行經崇德和仁間K51+300西正線，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌，司機及8名乘客共9人受傷。交通部長李孟諺日前指示，要求台鐵1個月內完成增設土石溢流告警系統及CCTV人工監控。台鐵公司董事長杜微上周到花蓮也表示，事故地點西正線將延伸明隧道，以作為安全防護。

不過，疑似台鐵內部人員爆料，當天台鐵內有發大雷雨訊息，大清水溪溪水暴漲，土石淹過軌面造成列車出軌，甚至監視器有拍到土石已淹到鐵道，但負責監控的工務段值班室人員完全沒通報。

台鐵回應，只要累積時雨量達到20mm預警值，監控台會調出畫面監視，但當時累積時雨量僅1mm，因此沒有特別調畫面，且該監視器不是告警系統監視器，並非長時間停留在螢幕上。

台鐵公司表示，已進行調查，包括此次事故土石溢流橋面期間雨量紀錄，以及值班人員是否有調閱輔助攝影機的監視畫面於監視幕上，釐清相關責任。

台鐵公司指出，目前已規定無論雨量多寡，該攝影機畫面應常時調出監看以維安全，另已檢討北迴線全線土石流潛勢溪流，加裝攝影機人工監視，並設置水位計，以即時發現災情防範。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩表示，本案現已著手分案調查，盡速釐清有無涉及人為疏失，並依法偵辦；將來受傷的乘客是否提出告訴，後續是否涉及刑事或民事責任歸屬等，都會協助乘客。

蔡勝浩說，首先需要向台鐵確認，該監視器畫面是否有監控室、有專責人員監控路面，或監視器會不會發出通知有土石流等，都還要進一步瞭解。

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台鐵229次新自強號21日在和仁隧道南口撞擊土石流，如今卻傳出監視器早拍到土石流，無人通報才釀禍，檢方已介入調查。記者王燕華／翻攝
台鐵229次新自強號21日在和仁隧道南口撞擊土石流，如今卻傳出監視器早拍到土石流，無人通報才釀禍，檢方已介入調查。記者王燕華／翻攝
台鐵229次新自強號21日在花蓮縣和仁隧道發生出軌事故，如今卻傳出監視器早拍到土石流，無人通報才釀禍。圖為事故地點示意圖。圖／台鐵公司提供
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台鐵 監控 監視器

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