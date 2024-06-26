影／中捷砍人案後 捷警首辦攔截圍捕演練！維持小區巡邏

台中捷運在上月21日發生砍人事件，捷運警察隊與捷運沿線的警察分局，在昨天辦理首次攔截圍捕演練，透過110系統通報，模擬狀況是男子持危險物品進入捷運為假想情境，啟動雙重警力聯防機制，通報捷運警察及各分局進行攔截圍捕，快速派警進入捷運站體與車廂攔截搜查，捷警隊表示，測試結果是警力可即刻抵達案發地點所在捷運站，未來也將持續精進防護能量。

台中市捷運警察隊表示，「0521事件」案發後，分階段啟動不同之警力運用機制，從「班班列車有警察護車」勤務，改為小區域巡邏方式執行捷運站體及車廂之安全維護，相關勤務檢討調整均以觀察台中捷運旅客運量變化為依據。

警方比較運量數據與去年同期趨勢，判斷「0521事件」對乘客搭乘意願已無顯著影響，考量整體警力運用情形，從6月16日起恢復由捷運警察隊建置警力運作日常勤務，並啟動小區域巡邏持續維護捷運治安。

台中市捷運警察隊表示，目前勤務規畫以小區域巡邏方式，在捷運路線擇3處適當位置的捷運站為據點，並各以該據點為中心，畫分小區域責任區，編排警力於小區域內執行列車巡邏及車站守望，列車防護比率可達31-37%，不論在捷警人力配置及護車比率，均不亞於其他各都。

捷警隊提到，捷已協助強化各捷運站的安全自衛能量，各捷運站也由轄區分局於營運期間，每巡邏班次至少巡簽1次，實施10分鐘現地守望，以複式強化捷運治安。