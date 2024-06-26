影／中和男子墜落壓傷女 竟疑遭痛敺追討賭債逃跑不慎失足亡
新北市中和區中山路1棟社區大樓昨天發生墜樓意外，31歲余姓男子昨晚9時許不明原因從大樓墜下掉落到人行道上，1名20多歲女子剛好路過慘遭墜樓的男子壓傷手部，墜樓男子則躺臥血泊。救護人員獲報趕抵發現墜樓男子已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。余男墜樓原因經警方追查竟是遭楊姓男子痛毆催討賭博債務，余藉上廁所之際攀爬氣窗欲逃離而不慎從8樓墜樓。楊男到案坦承犯行，警方已依法逮捕並追緝在逃共犯。
中和警方昨晚9時12分接獲119報，在中和區中山路2段一處社區大樓前發生墜樓意外，員警抵達現場，發現余男倒臥地面，立即會同消防分隊將他送醫，經搶救至昨晚10時許，余男因傷重宣告不治。
員警自該社區大樓頂樓及各樓層搜查，該社區8樓應門的楊姓男子（22歲）當場坦承與余男墜落一事其相關。經初步了解，楊男與死者余男（31歲）為朋友關係，疑因死者積欠180多萬元賭博債務，楊與死者相約在該處談判，涉嫌動手痛毆討債，余男藉口上廁所之際攀爬氣窗欲逃離而不慎從社區8樓墜落身亡。
警方目前已查獲楊男及閉姓男子等（23歲）2人到案，另有3名相關涉案人在逃已鎖定身分，目前持續全力查緝相關犯嫌下落，以釐清相關案情。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言