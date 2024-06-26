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影／中和男子墜落壓傷女 竟疑遭痛敺追討賭債逃跑不慎失足亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區中山路1棟社區大樓昨天發生墜樓意外，31歲余姓男子昨晚9時許不明原因從大樓墜下掉落到人行道上，1名20多歲女子剛好路過慘遭墜樓的男子壓傷手部，墜樓男子則躺臥血泊。救護人員獲報趕抵發現墜樓男子已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。余男墜樓原因經警方追查竟是遭楊姓男子痛毆催討賭博債務，余藉上廁所之際攀爬氣窗欲逃離而不慎從8樓墜樓。楊男到案坦承犯行，警方已依法逮捕並追緝在逃共犯。

中和警方昨晚9時12分接獲119報，在中和區中山路2段一處社區大樓前發生墜樓意外，員警抵達現場，發現余男倒臥地面，立即會同消防分隊將他送醫，經搶救至昨晚10時許，余男因傷重宣告不治。

員警自該社區大樓頂樓及各樓層搜查，該社區8樓應門的楊姓男子（22歲）當場坦承與余男墜落一事其相關。經初步了解，楊男與死者余男（31歲）為朋友關係，疑因死者積欠180多萬元賭博債務，楊與死者相約在該處談判，涉嫌動手痛毆討債，余男藉口上廁所之際攀爬氣窗欲逃離而不慎從社區8樓墜落身亡。

警方目前已查獲楊男及閉姓男子等（23歲）2人到案，另有3名相關涉案人在逃已鎖定身分，目前持續全力查緝相關犯嫌下落，以釐清相關案情。

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新北余姓男子疑似與人談判賭債遭毆打，不慎失足從8樓墜落，還壓到路過女子，余男因傷重送醫仍宣告不治，警方在現場拉上封鎖線調查。記者王長鼎／翻攝
新北余姓男子疑似與人談判賭債遭毆打，不慎失足從8樓墜落，還壓到路過女子，余男因傷重送醫仍宣告不治，警方在現場拉上封鎖線調查。記者王長鼎／翻攝
新北余姓男子疑似與人談判賭債遭毆打，不慎失足從8樓墜落，還壓到路過女子，余男因傷重送醫仍宣告不治，警方在現場拉上封鎖線調查。記者王長鼎／翻攝
新北余姓男子疑似與人談判賭債遭毆打，不慎失足從8樓墜落，還壓到路過女子，余男因傷重送醫仍宣告不治，警方在現場拉上封鎖線調查。記者王長鼎／翻攝

中和 賭博

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