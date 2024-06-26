高雄大立百貨商圈大樓平台傳巨響 驚見36歲女子墜樓重傷送醫
高雄市大立百貨商圈今天上午傳出女子墜樓，大樓住戶突然聽見平台傳來巨響，外出查看，竟見1名女子疑墜樓重傷，無生命跡象。警、消查出女子是大樓房屋租客，將她送醫急救，生命垂危。
今天上午9時28分，高雄市警方接獲報案，指高雄市前金區五福三路某大樓有人墜樓，趕赴搶救。
據了解，墜樓者是租住大樓的羅姓女子（36歲），發現羅女疑從16樓或17樓墜樓，掉落9樓水塔平台，警、消趕到時，發現她已無生命跡象，將她送往大同醫院急救，生命垂危。
警方表示，鑑識人員勘驗，初步排除外力介入，確實墜樓原因仍調查中。
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