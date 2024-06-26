快訊

中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

LINE免費貼圖6款來了！這款接任務永久免費用 「犬派生活」毛孩超討喜

陳喬恩喜嫁富二代2年傳9月辦婚宴 經紀人回應了

高雄大立百貨商圈大樓平台傳巨響 驚見36歲女子墜樓重傷送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大立百貨商圈今天上午傳出女子墜樓，大樓住戶突然聽見平台傳來巨響，外出查看，竟見1名女子疑墜樓重傷，無生命跡象。警、消查出女子是大樓房屋租客，將她送醫急救，生命垂危。

今天上午9時28分，高雄市警方接獲報案，指高雄市前金區五福三路某大樓有人墜樓，趕赴搶救。

據了解，墜樓者是租住大樓的羅姓女子（36歲），發現羅女疑從16樓或17樓墜樓，掉落9樓水塔平台，警、消趕到時，發現她已無生命跡象，將她送往大同醫院急救，生命垂危。

警方表示，鑑識人員勘驗，初步排除外力介入，確實墜樓原因仍調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市前金區大立百貨附近，今天傳女子墜樓。記者林保光／翻攝
高雄市前金區大立百貨附近，今天傳女子墜樓。記者林保光／翻攝

住戶 高雄市

延伸閱讀

燒肉粽意外再現！新北中和男墜樓命危 路過女慘遭壓傷

警搜套房查性交易 性工作者爬窗不慎墜樓亡

台中地政局驚傳女子墜樓 9樓掉落人行道失去生命跡象

台南逃逸外勞躲工地7樓吊車不肯下來 消防怕他墜樓出動雲梯車

相關新聞

影／中和男子墜落壓傷女 竟疑遭痛敺追討賭債逃跑不慎失足亡

新北市中和區中山路1棟社區大樓昨天發生墜樓意外，31歲余姓男子昨晚9時許不明原因從大樓墜下掉落到人行道上，1名20多歲女...

高雄大立百貨商圈大樓平台傳巨響 驚見36歲女子墜樓重傷送醫

高雄市大立百貨商圈今天上午傳出女子墜樓，大樓住戶突然聽見平台傳來巨響，外出查看，竟見1名女子疑墜樓重傷，無生命跡象。警、...

台南轎車大條路上突迴轉逆向開 後車迎面嚇壞急煞停

台南市北區小東路與小東路147巷口，昨天發生一輛黑色轎直接從機慢車道逆向迴轉小東路，逆向中切入內側直行車道，讓後方直行的...

台中「卡溝怪異男」平日公祭三跪一拜進場…若非深夜求救聲可能聽不到

台中市烏日區廖姓男子昨晚離奇卡溝獲救，還勞動消防局出動23名消防人員挖開水溝才將他救出。據當地里長陳美香說，「他真的有點...

影／台中男離奇卡溝獲救 平日常躲大排…警問為何蹲溝曾回這句話

台中市烏日區廖姓男子昨晚離奇卡溝獲救，還勞動消防局出動23名消防人員挖開水溝才將他救出。但對於為何會在溝內，廖男獲救後未...

國1三重路段2車事故 前後塞爆時速剩約20公里

國道1號北向27.7公里三重路段，上午8時15分發生2輛小客車追撞事故占用中內線車道，車損情形並不嚴重，但目前拖吊作業仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。