台南轎車大條路上突迴轉逆向開 後車迎面嚇壞急煞停
台南市北區小東路與小東路147巷口，昨天發生一輛黑色轎直接從機慢車道逆向迴轉小東路，逆向中切入內側直行車道，讓後方直行的駕駛當場傻眼。警方今天說，黑色轎車逆向行駛行為，已違反道交條例第45條1項1款，不按遵行方向行駛規定，可處900元罰鍰。
有網友在社會事新聞影音臉書社群PO文，昨天有民眾駕車行經台南市北區小東路與小東路147巷口，一輛黑色轎車直接從機慢車道逆向迴轉，逆向過程中甚至切入內側直行車道，完全無視分隔島，讓直行的駕駛當場傻眼，還好後方轎車駕駛及時停下來，沒有被黑色轎車撞上。
台南市警五分局說，黑色轎車逆向行駛行為，已違反道交條例第45條1項1款，不按遵行方向行駛規定，可依法開罰900元罰鍰。呼籲駕駛人務必遵守交通規則，切勿因貪圖方便而違規，造成用路人的危險。
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