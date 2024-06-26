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台中「卡溝怪異男」平日公祭三跪一拜進場…若非深夜求救聲可能聽不到

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區廖姓男子昨晚離奇卡溝獲救，還勞動消防局出動23名消防人員挖開水溝才將他救出。據當地里長陳美香說，「他真的有點怪」且應該就是從大排水溝一直往裡走，最後卡住了，若不是昨深夜人車較少，吵雜聲較小，且位置旁有店家做生意，求救聲音被聽到，否則中華路平日車多，可能就難被發現了。

據了解，廖姓男子（60歲）因卡在溝內多時，體力已有消耗，消防人員曾試圖拉他，都因他全身鬆軟，無法將他拉出，最後只能把洞挖得大些，最後才將他救出。現場一度傳出他事實上已被卡了4天，但警方說，曾多次詢問，他都答非所問，確定卡在溝內幾天尚無法確定。

據了解，廖男送醫後，意識清楚，但醫師認為他身體虛弱，為他打了點滴，目前仍留院觀察中，會等他身體恢復之後再讓他離院。

烏日區九德里長陳美香說，廖姓男子平日經常會到服務處回報一些「奇怪的事」，也常在公祭場所遇到他。他和公祭主人家也許並不認識，但卻會從外一路三跪一拜的進會場。廖男喜撿回收物堆在屋前，常因堆得太出來被鄰居投訴，她曾請環保局人員前往處理。

附近民眾說，廖男住的是長輩留下來的房子，平日和同居人同住，同居人會煮食，可能有國民年金等補助，加上生活簡單，因此可以生活，四處遊蕩。

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消防人員曾試圖拉廖姓男子，但他全身鬆軟，一度無法將他拉出。圖／台中市消防局提供
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排水溝 環保局 醫師

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