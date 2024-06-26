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影／台中男離奇卡溝獲救 平日常躲大排…警問為何蹲溝曾回這句話

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區廖姓男子昨晚離奇卡溝獲救，還勞動消防局出動23名消防人員挖開水溝才將他救出。但對於為何會在溝內，廖男獲救後未回答，送醫後卻一直自言自語說「我很有錢」。警方則說，他平日即四處遊蕩並有怪異行為，且平日就經常在大排水溝內活動，還曾一直蹲在大排水溝內跟警察說「在大便」。至於真正受困在狹窄暗溝內的原因？警方說還要再調查。

據了解，廖姓男子（60歲）家住烏日，平日有會不尋常舉動，例如會在路上手足舞蹈指揮交通，也經常在街上遊蕩，以及附近的大排水溝內活動，警方就曾據報前往，問他為何蹲在溝內，他回說「在大便」。

另外，警方初步了解，廖姓男子平日和同居人住在一起，最近已離家多日，昨被救起送醫後，姪女曾前往探視，但對於為何卡在溝內，廖男一直自言自語說「我很有錢」。

據了解，烏日區中華路住戶昨晚約10時許，聽到有男子不斷地喊「救命！」報案後，消防員循聲發現，男子的聲音是從加蓋的水溝下方傳出，立即開挖救人，在開挖一個多小時後，發現暗男子以匍匐姿勢受困在約60公分見方的暗溝內，立即將男子救出並送醫救治。

附近居民在旁圍觀，對於竟有一名男子離奇受困在暗溝內感到不可思議，議論紛紛，有的居民以暗溝上游是大樓旁的大排，推論男子是從樓上掉到大排，再被水流沖入暗溝，但暗溝內沒有水，也有懷疑是躲通緝，最後男子被救出後，眾人才發現是住附近的廖姓男子。

消防局說，搶救人員透過路邊排水孔確認男子正確受困位置，起先嘗試從周邊大排水溝渠進入救援，但因排水溝支管分叉複雜且管道亦漸狹小，無法繼續接近，後來改由地面上方破壞開挖救援，最後由特搜國光分隊使用鑿岩機、軍刀鋸、電動油壓剪、電鑽等器材開鑿破壞柏油路後，將廖男救出，並為他保暖、預防性上頸圈後送往大里仁愛醫院救治。。

消防局昨派遣第三大隊、烏日、國光等分隊，共計出動消防車5輛、警備車2輛、救護車1輛、消防人員23名。由大隊長詹仁傑帶隊前往救援。

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消防人員起先嘗試從周邊大排水溝渠進入救援，但因排水溝支管分叉複雜且管道亦漸狹小，無法繼續接近。圖／台中市消防局提供
消防人員起先嘗試從周邊大排水溝渠進入救援，但因排水溝支管分叉複雜且管道亦漸狹小，無法繼續接近。圖／台中市消防局提供
消防人員聽音辨位，從這兒開挖，救出廖姓男子。圖／台中市消防局提供
消防人員聽音辨位，從這兒開挖，救出廖姓男子。圖／台中市消防局提供
消防人員聽音辨位，從這兒開挖，救出廖姓男子。圖／台中市消防局提供
消防人員聽音辨位，從這兒開挖，救出廖姓男子。圖／台中市消防局提供
消防人員聽音辨位，從這兒開挖，救出廖姓男子。圖／台中市消防局提供
消防人員聽音辨位，從這兒開挖，救出廖姓男子。圖／台中市消防局提供

保暖 大便 排水溝

延伸閱讀

影／獲救了！台中深夜男子離奇卡暗溝 原來是附近居民

影／台中深夜暗溝有男子喊「救命」 消防開挖救人

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