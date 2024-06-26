影／藝人龍天翔酒醉不付車資 動手推擠遭員警壓制管束

資深藝人藝名「龍天翔」的邱姓男子昨晚酒醉搭計程車返回新北市永和區，因與計程車司機發生口角爭執不付車資，還動手推擠到場處理員警遭當場壓制後帶返派出所保護管束。經聯繫其經紀人連夜趕到派出所，在昨天深夜11時50分將邱男帶返其住處。

新北市永和警方25日晚上9時18分獲報，永和區竹林路91巷內發生爭吵糾紛，轄區中正橋派出所巡邏員警迅速趕抵。據了解，藝名「龍天翔」的邱姓男子（70歲）因酒後從三重區坐計程車返回永和區竹林路住處，疑似為了車資420元，與計程車司機黃姓男子（49歲）發生爭吵，不願付錢並出言辱罵司機。

永和員警到場處置時，邱男因酒後泥醉直接返回2樓住處，因未付清計程車車資，員警請邱男付清車資，過程中邱男因酒醉情緒失控，持續咆哮甚至動手推擠，員警依警執法當場壓制並施以保護管束，將人帶返派出所。經聯繫其經紀人連夜趕到派出所，在昨天深夜11時50分將邱男帶返其住處。

資深演員龍天翔早期是香港邵氏武打明星，90年代返台拍攝與潘迎紫合作「浴火鳳凰」，其中一段繁衍後代求偶戲，令觀眾印象深刻，年輕時拍武打片難免受傷，龍天翔直言曾因拍爆破戲，當時耳朵發出「嗡嗡嗡」的聲響，但他不以為意，直到10多年，右耳耳鳴愈來愈嚴重，甚至到流膿程度，沒想到就醫後發現右耳已失聰，申請職業傷害理賠，只拿到11萬元，事後他笑稱，「雖然右耳聽不到，但有人罵我，我都聽得到。」