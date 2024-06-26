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影／獲救了！台中深夜男子離奇卡暗溝 原來是附近居民

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市烏日區昨晚發生男子離奇卡暗溝的救援案，一名男子不知何故受困在加蓋的水溝下方，消防隊員在確認位置後開挖救人，經一個多小時開挖，稍早將受困男子救出送醫，警方證實，受困男子為住附近的60歲廖姓男子，至於為何受困在狹窄的暗溝內？還要再調查。

烏日區中華路住戶昨晚約10時許，聽到有男子不斷地喊「救命！」經報案後，消防員循聲發現，男子的聲音是從加蓋的水溝下方傳出，立即開挖救人，在開挖一個多小時後，發現暗男子以匍匐姿勢受困在約60公分見方的暗溝內，立即將男子救出並送醫救治。

附近居民在旁圍觀，對於竟有一名男子離奇受困在暗溝內感到不可思議，議論紛紛，有的居民以暗溝上游是大樓旁的大排，推論男子是從樓上掉到大排，再被水流沖入暗溝，但暗溝內沒有水，也有懷疑是躲通緝，最後男子被救出後，眾人才發現是住附近的廖姓男子。

台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路加蓋的水溝下方，立即開挖救人。圖／讀者提供
台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路加蓋的水溝下方，立即開挖救人。圖／讀者提供
台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路暗溝內，經開挖一個多小時，將受困男子（紅圈處）救出送醫。圖／讀者提供
台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路暗溝內，經開挖一個多小時，將受困男子（紅圈處）救出送醫。圖／讀者提供
台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路暗溝內，經開挖一個多小時，將受困男子救出送醫。圖／讀者提供
台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路暗溝內，經開挖一個多小時，將受困男子救出送醫。圖／讀者提供
台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路加蓋的水溝下方，立即開挖救人。圖／讀者提供
台中市消防員確認有男子受困於烏日區中華路加蓋的水溝下方，立即開挖救人。圖／讀者提供

住戶 消防員 通緝

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