影／獲救了！台中深夜男子離奇卡暗溝 原來是附近居民

台中市烏日區昨晚發生男子離奇卡暗溝的救援案，一名男子不知何故受困在加蓋的水溝下方，消防隊員在確認位置後開挖救人，經一個多小時開挖，稍早將受困男子救出送醫，警方證實，受困男子為住附近的60歲廖姓男子，至於為何受困在狹窄的暗溝內？還要再調查。

烏日區中華路住戶昨晚約10時許，聽到有男子不斷地喊「救命！」經報案後，消防員循聲發現，男子的聲音是從加蓋的水溝下方傳出，立即開挖救人，在開挖一個多小時後，發現暗男子以匍匐姿勢受困在約60公分見方的暗溝內，立即將男子救出並送醫救治。