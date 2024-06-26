聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／獲救了！台中深夜男子離奇卡暗溝 原來是附近居民
台中市烏日區昨晚發生男子離奇卡暗溝的救援案，一名男子不知何故受困在加蓋的水溝下方，消防隊員在確認位置後開挖救人，經一個多小時開挖，稍早將受困男子救出送醫，警方證實，受困男子為住附近的60歲廖姓男子，至於為何受困在狹窄的暗溝內？還要再調查。
烏日區中華路住戶昨晚約10時許，聽到有男子不斷地喊「救命！」經報案後，消防員循聲發現，男子的聲音是從加蓋的水溝下方傳出，立即開挖救人，在開挖一個多小時後，發現暗男子以匍匐姿勢受困在約60公分見方的暗溝內，立即將男子救出並送醫救治。
附近居民在旁圍觀，對於竟有一名男子離奇受困在暗溝內感到不可思議，議論紛紛，有的居民以暗溝上游是大樓旁的大排，推論男子是從樓上掉到大排，再被水流沖入暗溝，但暗溝內沒有水，也有懷疑是躲通緝，最後男子被救出後，眾人才發現是住附近的廖姓男子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言