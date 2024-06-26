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色情片AI換臉詐財 淡水里長受害

聯合報／ 記者王千豪／台北報導

立委洪孟楷（中）在立法院舉行「詐騙新招!合成影像恐嚇取財 公眾人物人人自危誰負責?」記者會，洪孟楷抨擊新型態詐騙，乘著AI科技與社群傳播媒體的公開，已成為眾多不法份子進行詐騙的渠道。記者曾學仁／攝影
立委洪孟楷（中）在立法院舉行「詐騙新招!合成影像恐嚇取財 公眾人物人人自危誰負責?」記者會，洪孟楷抨擊新型態詐騙，乘著AI科技與社群傳播媒體的公開，已成為眾多不法份子進行詐騙的渠道。記者曾學仁／攝影
詐騙手法日新月異，新北市淡水區多位里長被不肖人士用深偽（deepfake）技術換臉，竟成情色影片中的男主角，還被恐嚇錢財。國民黨立委洪孟楷昨偕受害里長舉行記者會表示，在網路上有公開照片的機關，都有可能成為詐騙對象，呼籲政府正視問題並打擊詐騙；與會官員建議，可以在照片上加浮水印防詐。

洪孟楷表示，政府公開網站上有里長照片、手機、LINE等資訊，詐騙集團就可以合成影片，從恐嚇里長的文字判斷，語句不通順，可能是從其他語言翻譯而來。換言之，只要是有公開照片的機構單位，都可能成下一波受害對象，呼籲政府正視問題、打擊詐騙集團，不要讓詐團繼續囂張。

崁頂里長吳廷岳現身說法，他表示，收到一段三秒的性愛影片，發現人頭很像自己，他是警察出身，立即向派出所報案，也希望民眾不要受騙。福德里長吳穎倫說，他在發現吳廷岳收到影片後，也納悶自己是否收到，結果前天就收到影片。經比對，兩位里長收到的影片內容一致，僅男主角臉型不一樣。

刑事局副局長林信雄表示，去年有數名大學教授遭詐騙，同樣是擷取公開照片，呼籲民眾接獲詐騙影像時，第一時間盡速報案。如何防範照片遭盜用，數位產業署平台經濟組副組長施偉仁建議，可用浮水印方式防範。

影片 洪孟楷 詐騙集團 長照

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