司機忘拔鑰匙 公車被偷走

大都會客運299路公車遭偷開。圖／大都會客運提供 台北市大都會客運發生公車失竊事件，299路公車23日傍晚因司機忘記拔鑰匙，遭一名女子開走，車輛在南港社區花園找回。北市公運處昨說，已要求業者落實鑰匙控管，暫不開罰，會督促類似事情不能再發生。警方已鎖定對象，依竊盜罪嫌偵辦。

大都會客運經理魏光男說，6月23日下午4時30分許，299公車回到場站內，司機沒把鑰匙拔起，就回到休息室，5時28分許發現車輛不見，先在場站內四處尋找，以為是其他司機幫忙移車。

但駕駛員回場站內調閱歷史軌跡，發現車輛下午4時59分許遭偷開出場站，訊號斷在5時20分，最後在南港花園社區，並立即派駕駛員查看、把車輛開回場站，也隨即報警處理。警方調閱監視器追查犯嫌，依竊盜罪偵辦。

魏光男說，會加強駕駛宣導、訓練，回場站一定要交回鑰匙，違失人員會有處分，依主管機關規定，回場站要拔鑰匙，近期會稽查各場站是否落實。

警方調查，23日下午5時許，一名中年女子在大都會客運松職站趁公車司機如廁，開走公車，客運業者透過公車GPS定位，晚間6時許在距丟失處約2公里的成福路尋獲車輛開回，晚間10時許向信義警分局福德街派出所報案。

警方調閱監視器追查，發現該名女子開走公車棄置，搭公車逃逸，已鎖定對象，依竊盜罪嫌偵辦。