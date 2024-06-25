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台中婦過馬路被轎車壓死 肇事女駕駛：太緊張

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台中六旬婦北區過馬路被轎車壓死 肇事女駕駛：太緊張

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓女子在今天晚間7時許，開車行經北區梅亭東街時欲迴轉，疑未注意到當時欲過馬路的六旬劉姓婦人，曾女撞上劉婦後，將劉婦壓在車底下，消防隊將劉婦救出時，已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，曾女無酒精濃度，辯稱「太緊張」，全案將依過失致死罪方向偵辦。

台中市第二警分局在今天晚間7時許獲報，北區梅亭東街32號前有交通事故發生，並有人受傷，立即派遣員警前往查處。

經過員警初步了解，曾女（60歲）開車由肇事地點迴轉往育強街方向行駛時，當時劉姓女子（69歲）由進化路沿梅亭東街往育強街方向行走，曾女左前車角與劉女發生碰撞，劉女被壓在車底下，救護人員救出時，已無生命跡象，到院前已死亡。

目前死者遺體在中國醫藥大學附設醫院，警方已通知家屬到場，配合明天檢察官相驗，釐清死因，肇事曾女沒有酒精濃度，辯稱「一時緊張」，全案將依過失致死罪方向偵辦。

警方已調閱相關影像資料，以還原事發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

第二警分局表示，將持續透過多元化宣導，提醒民眾注意遵守交安規則並宣導防禦駕駛觀念，提高用路安全概念。

台中市六旬劉姓婦人在今晚步行經過北區時，被曾女開車迴轉撞上，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬劉姓婦人在今晚步行經過北區時，被曾女開車迴轉撞上，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬劉姓婦人在今晚步行經過北區時，被曾女開車迴轉撞上，人被壓在車底，送醫不治。圖／讀者提供
台中市六旬劉姓婦人在今晚步行經過北區時，被曾女開車迴轉撞上，人被壓在車底，送醫不治。圖／讀者提供
台中市六旬劉姓婦人在今晚步行經過北區時，被曾女開車迴轉撞上，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬劉姓婦人在今晚步行經過北區時，被曾女開車迴轉撞上，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

交通事故 台中市 過失致死

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