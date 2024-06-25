台北市警局長李西河甫上任 首波人事異動32人名單曝光

台北市警察局長李西河。聯合報系資料照

台北市警察局今晚公布中階警官人事案，異動職務包括警備隊長、中隊長、督察員、警務員兼所長等，共計32人，統一於28日離到職，這也是局長李西河上任後首波人事異動。

市警局今晚發布新聞稿表示，為勤務、業務需要，針對局內專員等職缺，經李西河邀集副局長、主任秘書、督察長、政風室及人事室主任共同開會檢討，依適才適所、專才專用等原則進行通盤考量，共計異動32人，統一於28日離到職。

新聞稿指出，派補職務包括第五至九序列專員、股長、警務正、警備隊長、中隊長、督察員、警務員兼所長、警務員、巡官兼所長等。

異動人員名單如下：