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台北市警局長李西河甫上任 首波人事異動32人名單曝光

中央社／ 台北25日電

台北市警察局長李西河。聯合報系資料照
台北市警察局長李西河。聯合報系資料照

台北市警察局今晚公布中階警官人事案，異動職務包括警備隊長、中隊長、督察員、警務員兼所長等，共計32人，統一於28日離到職，這也是局長李西河上任後首波人事異動。

市警局今晚發布新聞稿表示，為勤務、業務需要，針對局內專員等職缺，經李西河邀集副局長、主任秘書、督察長、政風室及人事室主任共同開會檢討，依適才適所、專才專用等原則進行通盤考量，共計異動32人，統一於28日離到職。

新聞稿指出，派補職務包括第五至九序列專員、股長、警務正、警備隊長、中隊長、督察員、警務員兼所長、警務員、巡官兼所長等。

異動人員名單如下：

1、市警局公共關係室專員（第五序列）林浚奕調任市警局法規室專員（第五序列）。

2、市警局公共關係室公關股股長李文英陞任市警局公共關係室專員（第五序列）。

3、市警局防治科組訓股股長許文彥調任市警局公共關係室公關股股長。

4、市警局法規室警務正王怡婷調任市警局防治科組訓股股長。

5、南港分局警務員李祝盟陞任市警局行政科警務正。

6、市警局後勤科警務正陳志翔調任市警局行政科警務正。

7、信義分局吳興街派出所警務員兼所長林柏齡陞任市警局後勤科警務正。

8、文山第一分局督察員姚若蓁陞任市警局後勤科警務正。

9、士林分局警務員蘇孫敏陞任市警局防治科警務正。

10、中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長楊鎧維陞任市警局督察室警務正。

11、信義分局偵查隊警務員兼副隊長徐崧騰陞任市警局法規室警務正。

12、交通警察大隊警務員王雅亭陞任市警局法規室警務正。

13、文山第二分局景美派出所警務員兼所長劉家鈴陞任市警局犯罪預防科警務正。

14、市警局秘書室警務正曾淑婷調任市警局勤務指揮中心警務正。

15、中正第一分局警備隊隊長洪辰諭陞任市警局秘書室警務正。

16、中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長廖嵥俊調任中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長。

17、中正第二分局南昌路派出所巡官兼副所長劉張長誠調任中正第二分局南昌路派出所巡官兼所長。

18、內湖分局康樂派出所警務員兼所長賴何杰調任信義分局吳興街派出所警務員兼所長。

19、內湖分局康樂派出所巡官兼副所長黃世豪調任內湖分局康樂派出所巡官兼所長。

20、內湖分局康寧派出所警務員兼所長蘇昱傑調任萬華分局莒光派出所警務員兼所長。

21、北投分局光明派出所巡官兼所長蔡宗銘調任內湖分局康寧派出所巡官兼所長。

22、中正第二分局思源街派出所巡官兼副所長陳晉祿調任北投分局光明派出所巡官兼所長。

23、文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長許美雲陞任文山第二分局景美派出所警務員兼所長。

24、市警局勤務指揮中心巡官林皓彣調任文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長。

25、南港分局舊莊派出所警務員兼所長林佑霖陞任刑事警察大隊督察員。

26、南港分局玉成派出所巡官兼副所長陳永晉調任南港分局舊莊派出所巡官兼所長。

27、中正第二分局思源街派出所警務員兼所長黃甯調任大安分局刑事警務員。

28、士林分局山仔后派出所巡官兼所長曹明德調任中正第二分局思源街派出所巡官兼所長。

29、松山分局刑事分隊長楊家宇調任士林分局山仔后派出所巡官兼所長。

30、中正第一分局警務員林冠丞陞任中正第一分局警備隊隊長。

31、交通警察大隊警務員楊順守調任交通警察大隊中隊長。

32、交通警察大隊警務員王偉宇調任交通警察大隊中隊長。

李西河 警察

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