燒肉粽意外再現！新北中和男墜樓命危 路過女慘遭壓傷

新北市中和區中山路1棟社區大樓今天晚間發生墜樓意外，1名30多歲男子晚間9時許不明原因從大樓墜下掉落到人行道上，此時1名20多歲女子剛好路過慘遭墜樓的男子壓傷手部，墜樓男子則躺臥血泊。救護人員獲報趕抵發現墜樓男子已無生命跡象，立即將他送醫目前仍命危急救中。男子墜樓原因正由警方調查中。

1986年3月5日凌晨，黃姓小販按平時叫賣路線騎腳踏車到台北市新生北路二段一帶賣肉粽；當時住附近大樓的21歲胡姓女子和男友訂婚，卻因有菸癮遭男方家人反對，胡女寫下遺書，從13樓住處跳樓。黃姓小販恰巧經過，被胡女砸個正著當場死亡。胡女受輕傷，小販當場死亡，「壓死賣肉粽的」從此成了遭受池魚之殃的同義詞。

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