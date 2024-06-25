快訊

台北市警局長李西河甫上任 首波人事異動32人名單曝光

台中婦過馬路被轎車壓死 肇事女駕駛：太緊張

8歲男童染A型流感4天併發重症死亡 疫調結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

燒肉粽意外再現！新北中和男墜樓命危 路過女慘遭壓傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區中山路1棟社區大樓今天晚間發生墜樓意外，1名30多歲男子晚間9時許不明原因從大樓墜下掉落到人行道上，此時1名20多歲女子剛好路過慘遭墜樓的男子壓傷手部，墜樓男子則躺臥血泊。救護人員獲報趕抵發現墜樓男子已無生命跡象，立即將他送醫目前仍命危急救中。男子墜樓原因正由警方調查中。

1986年3月5日凌晨，黃姓小販按平時叫賣路線騎腳踏車到台北市新生北路二段一帶賣肉粽；當時住附近大樓的21歲胡姓女子和男友訂婚，卻因有菸癮遭男方家人反對，胡女寫下遺書，從13樓住處跳樓。黃姓小販恰巧經過，被胡女砸個正著當場死亡。胡女受輕傷，小販當場死亡，「壓死賣肉粽的」從此成了遭受池魚之殃的同義詞。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

中和墜樓男子被送往雙和醫院急救。聯合報系資料照
中和墜樓男子被送往雙和醫院急救。聯合報系資料照

人行道 生命線

延伸閱讀

侯友宜訪公信電子 邀共同打造新北電動車示範基地

捷運萬大線施工砂石車出沒 中和警半年取締逾千件違規

警搜套房查性交易 性工作者爬窗不慎墜樓亡

台中地政局驚傳女子墜樓 9樓掉落人行道失去生命跡象

相關新聞

台北市警局長李西河甫上任 首波人事異動32人名單曝光

台北市警察局今晚公布中階警官人事案，異動職務包括警備隊長、中隊長、督察員、警務員兼所長等，共計32人，統一於28日離到職...

台中六旬婦北區過馬路被轎車壓死 肇事女駕駛：太緊張

台中市曾姓女子在今天晚間7時許，開車行經北區梅亭東街時欲迴轉，疑未注意到當時欲過馬路的六旬劉姓婦人，曾女撞上劉婦後，將劉...

燒肉粽意外再現！新北中和男墜樓命危 路過女慘遭壓傷

新北市中和區中山路1棟社區大樓今天晚間發生墜樓意外，1名30多歲男子晚間9時許不明原因從大樓墜下掉落到人行道上，此時1名...

祝融吞噬台中新社知名花園餐廳 木造2層建物陷烈焰消防搶救

台中新社區的知名花園餐廳，今天傍晚6點04分左右驚傳火警，中市消防局接獲報案後，隨即派遣12輛各式消防救災車輛、人員搶救...

台中北區七旬婦被壓車底無生命跡象 疑轎車迴轉不慎撞行人

台中市北區梅亭東街在今晚7時許傳出一起車禍，一名年約70歲女子受困在轎車底下，台中市消防局派遣北屯、專責救護隊前往搶救，...

疑天雨路滑…彰化溪湖聯結車撞號誌桿再撞休旅車 一人受傷送醫

今傍晚彰化縣溪湖地區強降雨，一輛由西向東行駛的聯結車疑因下雨路面打滑，不慎撞倒員林交流下方面的員鹿路一段分隔島的交通號誌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。