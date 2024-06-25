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疑天雨路滑…彰化溪湖聯結車撞號誌桿再撞休旅車 一人受傷送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

今傍晚彰化縣溪湖地區強降雨，一輛由西向東行駛的聯結車疑因下雨路面打滑，不慎撞倒員林交流下方面的員鹿路一段分隔島的交通號誌，又撞上由東往西等待左轉的一輛休旅車，造成68歲陳姓駕駛人頸部扭傷，送醫急救後無生命危險，車禍發生真正原因有待警方調查釐清。

據了解，39歲陳姓男子駕駛聯結車（營業貨運曳引車）由西往東行駛員鹿路一段內側車道，卻滑向分隔島撞倒交通號誌，連帶電線被拉下，68歲陳男駕休旅車等待左轉，被衝過來的聯結車撞上，他的頸部扭傷被送衛生福利部彰化醫院急救。

事故發生時在下午4點48分，溪湖地區傾盆大雨，員林交流道下方員鹿路車流量大，一度雙向迴逾一公里，員警冒雨管制、疏導交通，通報清潔隊清理現場，通知拖吊車移走被撞倒的號誌桿。

彰化縣溪湖警分局長蔡宏澤表示，雨天用路人開出時應減速慢行、注意前方動態，保持行車安全距離，以免輪胎打滑導致發生危險。

彰化縣員林交流道下方的員鹿路一段，今傍晚發生聯結車撞交通號誌桿，再撞等待左轉休旅車的交通事故，造成一人受傷送醫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林交流道下方的員鹿路一段，今傍晚發生聯結車撞交通號誌桿，再撞等待左轉休旅車的交通事故，造成一人受傷送醫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林交流道下方的員鹿路一段，今傍晚發生聯結車撞交通號誌桿，再撞等待左轉休旅車的交通事故，員警疏導塞車。圖／民眾提供
彰化縣員林交流道下方的員鹿路一段，今傍晚發生聯結車撞交通號誌桿，再撞等待左轉休旅車的交通事故，員警疏導塞車。圖／民眾提供

休旅車 員林

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