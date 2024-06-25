捷運萬大線施工砂石車出沒 中和警半年取締逾千件違規

新北市中和區道路路幅較小，但機動車輛達32萬餘輛，容車空間不足，加上目前捷運萬大線工程正在施工，更形成多處交通瓶頸。為降低大型車輛肇事風險，強化交通安全及秩序，中和警方今天上午在環河西路3段與永和路口加強攔查取締超載等交通違規，盼透過執法促使大型車駕駛遵守交通法規，維護用路人安全。

中和分局表示，經統計自今年1月迄今已取締大型車違規1030件，其中包括超載12件、滲漏飛散6件、號牌污穢395件、超速11件、闖紅燈13件、無照駕車2件、違反管制規定130件、爭道行駛12件、其他交通違規449件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達80餘萬元。