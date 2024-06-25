聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷運萬大線施工砂石車出沒 中和警半年取締逾千件違規
新北市中和區道路路幅較小，但機動車輛達32萬餘輛，容車空間不足，加上目前捷運萬大線工程正在施工，更形成多處交通瓶頸。為降低大型車輛肇事風險，強化交通安全及秩序，中和警方今天上午在環河西路3段與永和路口加強攔查取締超載等交通違規，盼透過執法促使大型車駕駛遵守交通法規，維護用路人安全。
中和分局表示，經統計自今年1月迄今已取締大型車違規1030件，其中包括超載12件、滲漏飛散6件、號牌污穢395件、超速11件、闖紅燈13件、無照駕車2件、違反管制規定130件、爭道行駛12件、其他交通違規449件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達80餘萬元。
中和分局強調，轄內大型車輛超載態樣以砂石乘載運送工地建案、公共工程等營建廢棄物為主，並以中正路、連城路、景平路、環河西路及和城路等路段為大型車違規及肇事發生率較高之路段。警方將持續在上述路段執行取締大型車各項違規及路口不停讓行人等勤務，請大型車輛駕駛人務必遵守法令，切勿有超載及其他交通違規情事，行經路口時應減速慢行，並於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行以維交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言