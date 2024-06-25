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數千名員工逃生！竹科光電大廠晶元光電驚傳火警 停車場狂竄濃煙

聯合報／ 記者巫鴻瑋吳傑沐／新竹即時報導

新竹科學園區光電大廠晶元光電今天下午1時許傳出廠區地下停車場車輛起火，現場煙霧瀰漫，第一時間廠區警報器大作，上千名員工全部向外疏散撤離，不過仍有幾名自告奮勇的員工不顧自身安全，衝下地下停車場滅火，所幸沒有造成人員傷亡。

據了解，位於力行路上的晶元光電今天下午1點20分時，位於廠區地下3樓停放的歐洲進口SUV，不明原因突然從引擎室冒出大量濃煙，不過第一時間就被發現，員工立即拿來滅火器、火柱等滅火設備朝車輛潑灑，避免竄出明火，但煙霧仍不斷竄出。

新竹市消防局獲報立即出動，12輛救災車與28名消防人員，因是竹科工廠火警，完全不敢大意，至少5個分隊都派員支援滅火，所幸消防人員到場時，員工已自行將火勢撲滅，無人員受傷受困，隨後消防人員也在現場布水線持續降溫。

據廠區統計，全廠16個單位第一時間僅花不到半小時全部疏散，至少1100多名員工全部被撤離到廠區外面，消防人員在場要求廠區清點人數，經廠方將所有員工清點及疏散完成，才確認沒有人員受困。

消防人員進入廠區地下停車場，現場濃煙密布，所幸全廠人員第一時間全部疏散。記者巫鴻瑋／翻攝
消防人員進入廠區地下停車場，現場濃煙密布，所幸全廠人員第一時間全部疏散。記者巫鴻瑋／翻攝

停車場 新竹 火災 竹科

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