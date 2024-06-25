數千名員工逃生！竹科光電大廠晶元光電驚傳火警 停車場狂竄濃煙

新竹科學園區光電大廠晶元光電今天下午1時許傳出廠區地下停車場車輛起火，現場煙霧瀰漫，第一時間廠區警報器大作，上千名員工全部向外疏散撤離，不過仍有幾名自告奮勇的員工不顧自身安全，衝下地下停車場滅火，所幸沒有造成人員傷亡。

據了解，位於力行路上的晶元光電今天下午1點20分時，位於廠區地下3樓停放的歐洲進口SUV，不明原因突然從引擎室冒出大量濃煙，不過第一時間就被發現，員工立即拿來滅火器、火柱等滅火設備朝車輛潑灑，避免竄出明火，但煙霧仍不斷竄出。

新竹市消防局獲報立即出動，12輛救災車與28名消防人員，因是竹科工廠火警，完全不敢大意，至少5個分隊都派員支援滅火，所幸消防人員到場時，員工已自行將火勢撲滅，無人員受傷受困，隨後消防人員也在現場布水線持續降溫。