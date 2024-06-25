8旬翁至宜蘭大溪蜜月灣遊玩走失已3天 疑似落海持續搜救中
台北來的83歲張姓老翁6月22日與家人到宜蘭遊玩，當天晚上散步時失聯，家人報案，搜救人員懷疑落海，出動空偵機、無人機等，沿頭城海域向北到大里、石城，今天是搜救第3天。老翁可能穿著白色短袖T恤、黑色短褲，若有民眾發現類似蹤跡也請協助報案。
據了解，張翁一家人22日到宜蘭頭城大溪國小附近露營，張翁當晚出去散步，遲遲未歸，家人下午6時許報案。警方也調閱監視器，沒發現老翁身影，懷疑可能落海，海巡署北部分署第一岸巡隊協尋，先在大溪國小、蜜月灣岸際搜尋仍然未果，申請海巡艇、機具等搜尋。
第一岸巡隊表示，根據近期海流，張翁若不幸落海可能向北漂流，這3天以擴大搜尋到大里、石城一帶，若今天仍未找到老翁，空偵機等機具申請期限到期，將研議第二階段如何搜救。根據家屬敘述，老翁白頭髮3分頭，可能穿著白色短T與黑色短褲，盼盡快找到。
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