8旬翁至宜蘭大溪蜜月灣遊玩走失已3天 疑似落海持續搜救中

台北來的83歲張姓老翁6月22日與家人到宜蘭遊玩，當天晚上散步時失聯，家人報案，搜救人員懷疑落海，出動空偵機、無人機等，沿頭城海域向北到大里、石城，今天是搜救第3天。老翁可能穿著白色短袖T恤、黑色短褲，若有民眾發現類似蹤跡也請協助報案。

據了解，張翁一家人22日到宜蘭頭城大溪國小附近露營，張翁當晚出去散步，遲遲未歸，家人下午6時許報案。警方也調閱監視器，沒發現老翁身影，懷疑可能落海，海巡署北部分署第一岸巡隊協尋，先在大溪國小、蜜月灣岸際搜尋仍然未果，申請海巡艇、機具等搜尋。