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影／高雄詐團車手提款遇警 辯金融卡是家人的…一問不知名
林姓男子到郵局自動櫃員機提款，遇高雄市警鳳山分局員警到郵局簽巡，員警發覺他形跡可疑，攔他追問金融卡是誰的，他稱是家人的，但員警再問他家人的名字，他的回答卻令員警傻眼，查出他涉嫌當詐團車手。
高雄市警鳳山分局新甲派出所員警，6月18日巡邏到鳳山區大明路郵局，在郵局簽巡時，見林姓男子（23歲）正在櫃員機前提款，一見員警神情緊張，趕緊拿錢走人。
員警正因詐騙集團猖獗，持續對詐團展開「斬手」行動，覺得林形跡可疑，上前查問他的身分，並問他剛用來提款的金融卡是誰的。林隨口就說是家人的，員警隨即問他家人的名字，他卻說「不知道」。
員警傻眼又覺得可笑，要他拿出口袋裡的現金，在再次問他，金融卡是誰的，林卻說「朋友的」，再問他朋友的名字，他又說不知道，員警立即將他帶回派出所調查，查出他涉嫌當詐騙集團車手，領了10萬9000元。全案依涉刑法詐欺、洗錢防制等罪嫌移送法辦。
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