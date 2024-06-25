影／高雄詐團車手提款遇警 辯金融卡是家人的…一問不知名

林姓男子到郵局自動櫃員機提款，遇高雄市警鳳山分局員警到郵局簽巡，員警發覺他形跡可疑，攔他追問金融卡是誰的，他稱是家人的，但員警再問他家人的名字，他的回答卻令員警傻眼，查出他涉嫌當詐團車手。

高雄市警鳳山分局新甲派出所員警，6月18日巡邏到鳳山區大明路郵局，在郵局簽巡時，見林姓男子（23歲）正在櫃員機前提款，一見員警神情緊張，趕緊拿錢走人。

員警正因詐騙集團猖獗，持續對詐團展開「斬手」行動，覺得林形跡可疑，上前查問他的身分，並問他剛用來提款的金融卡是誰的。林隨口就說是家人的，員警隨即問他家人的名字，他卻說「不知道」。