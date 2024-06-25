影／彰化賣粥阿嬤乖孫疑被拐騙出國打工 以淚洗面喚孫平安早歸

彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生由73歲祖母隔代教養，他卻在今年3月背著背包離家，至今沒有訊息，祖母望著他房間空蕩的床鋪，天天以淚洗面，今天透過民進黨彰化縣議會黨團呼喚孫子早歸。由於警方查出黃男已經在3月4日出境到泰國，懷疑他被詐騙集團誘騙到國外打工，家人非常擔心他的安危。

縣議員賴清美要求警方應查出是由誰安排黃男出國、機票等事宜，就可以釐清相關疑點。到彰化縣警察局刑警大隊副大隊長楊昭賢說，警方會朝此方面追查釐清。

楊昭賢說，警方查出黃男是三月四日出境到泰國，家屬五月廿一日向警方報案，依初步調查，他是正常出國，加上沒有前科紀錄，除非遭到不法侵害，警方即會透過刑事局國際科協助。

縣議員賴清美說，黃男的父母離婚，黃自幼由祖母隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到五百元，將唯一的孫子撫養長大，沒想到卻離家至今3個月，讓祖母心急如焚，希望警方協助，幫她把孫子平安找回來。

黃男的祖母今天也出席黨團記者會，她含著淚說，孫子很乖，曾到超商打工協助家計，卻沒想到今年三月，他突然背著背包說要出門找朋友友，就此沒有訊息，她東盼西望，一直沒有消息，每天到他的房間，看到床上沒人，她就只有一個孫子，希望大家幫忙把他找回來。

民進黨彰化縣議會今天上午由總召李俊諭與黨團成員賴清美、莊陞漢、李成濟、劉珊伶等人舉行記者會，要求警方結合外交部等單位橫向連繫，協助家屬讓黃男回台與家人團聚。