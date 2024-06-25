台南母親帶小孩遊樂場玩 遇上怪阿姨緊跟心不安

台南市有網友PO文分享指出，有名母親帶著小孩到某百貨公司遊樂場玩樂，過程中，一名陌生女子突然緊緊跟隨，起初以為女子只是好奇，但當他們換了幾個機台後，陌生女子的行為愈發可疑。她們決定離開，女子依然尾隨，還好保安人員通過員工電梯護送他們安全離開，呼籲所有家長務必時刻注意孩子的安全。

網友在台南大小事臉書社群，PO文指出她帶著兒子和朋友們前往6樓遊樂場遊玩，在兒童區玩樂的過程中，一名陌生女子突然緊緊跟隨，距離近到讓人感到不安。這名母親起初以為女子只是好奇，但當他們換了幾個機台後，陌生女子的行為愈發可疑。她們決定離開湯姆熊，但該女子依然尾隨。

意識到情況不對勁後，她和朋友加快腳步，幾乎跑了起來，但陌生女子也緊跟不捨。她們迅速進入服務中心，向工作人員求助。此時，女子的距離已經近到幾乎貼上抱著兒子的朋友身體。服務中心的工作人員立即反應，保安人員通過員工電梯護送他們安全離開。