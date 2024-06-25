快訊

屢飆極端高溫！6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

台南母親帶小孩遊樂場玩 遇上怪阿姨緊跟心不安

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市有網友PO文分享指出，有名母親帶著小孩到某百貨公司遊樂場玩樂，過程中，一名陌生女子突然緊緊跟隨，起初以為女子只是好奇，但當他們換了幾個機台後，陌生女子的行為愈發可疑。她們決定離開，女子依然尾隨，還好保安人員通過員工電梯護送他們安全離開，呼籲所有家長務必時刻注意孩子的安全。

網友在台南大小事臉書社群，PO文指出她帶著兒子和朋友們前往6樓遊樂場遊玩，在兒童區玩樂的過程中，一名陌生女子突然緊緊跟隨，距離近到讓人感到不安。這名母親起初以為女子只是好奇，但當他們換了幾個機台後，陌生女子的行為愈發可疑。她們決定離開湯姆熊，但該女子依然尾隨。

意識到情況不對勁後，她和朋友加快腳步，幾乎跑了起來，但陌生女子也緊跟不捨。她們迅速進入服務中心，向工作人員求助。此時，女子的距離已經近到幾乎貼上抱著兒子的朋友身體。服務中心的工作人員立即反應，保安人員通過員工電梯護送他們安全離開。

轄區台南市警二分局說，陌生女子在旁觀看等行為，尚無發現有任何違法、違序情事，當事人迄今未向警方報案。警方除已加強上述場所安全巡守勤務，也呼籲如有遇到安全虞慮狀況，都可立即撥打110來報案，員警將立即到場詳予瞭解及適切處置。

台南網友在網路PO文，有名母親帶著小孩到某百貨公司遊樂場玩樂，一名陌生女子（最右者）突然緊緊跟隨，還好保安人員通過員工電梯護送他們安全離開，呼籲所有家長務必時刻注意孩子的安全。圖／翻攝自台南大小事臉書群組
台南網友在網路PO文，有名母親帶著小孩到某百貨公司遊樂場玩樂，一名陌生女子（最右者）突然緊緊跟隨，還好保安人員通過員工電梯護送他們安全離開，呼籲所有家長務必時刻注意孩子的安全。圖／翻攝自台南大小事臉書群組

台南 朋友

延伸閱讀

挪用暨大學生會費68萬報案稱被偷 前學生會長判6月

大溪景觀電梯7及9月施工停用 遊老街嬰兒車輪椅族改道

立院大怒神電梯又出包　兩名立委受困10分鐘怒批搞什麼

女星機場耍大牌！「電梯要淨空」才搭 旅客回嗆：你誰啊

相關新聞

影／機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且...

台南母親帶小孩遊樂場玩 遇上怪阿姨緊跟心不安

台南市有網友PO文分享指出，有名母親帶著小孩到某百貨公司遊樂場玩樂，過程中，一名陌生女子突然緊緊跟隨，起初以為女子只是好...

高雄八旬老翁接冷氣排水管 受困11樓牆台爬不回居民嚇出冷汗

高雄市前鎮區獅子甲國宅1名八旬老人，今天上午站在大樓11樓牆台，爬不回屋內，受困窗外。消防雲梯車升起吊臂無法到達老人位置...

被AI換臉成不雅影片男主角 淡水多名里長遭恐嚇取財

詐騙手法日新月異，新北市淡水區多位里長被不肖人士用深偽（deepfake）技術換臉，竟被換成情色影片中的男主角，並以此向...

大都會299路公車司機忘拔鑰匙竟遭偷開 業者：違失會處分

台北市大都會客運發生公車失竊事件。大都會299路公車23日傍晚，因司機忘記將鑰匙拔起遭偷開走，最後在南港社區花園找回；北...

影／幣商面交遭搶泰達幣2萬多顆丟包 北市警急追2嫌送辦

台北市內湖區近日發生強盜案，劉姓虛擬貨幣商與顧客面交時，遭對方持刀搶走泰達幣2萬餘顆（價值約台幣70萬元）及萬餘元現金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。