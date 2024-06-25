台南母親帶小孩遊樂場玩 遇上怪阿姨緊跟心不安
台南市有網友PO文分享指出，有名母親帶著小孩到某百貨公司遊樂場玩樂，過程中，一名陌生女子突然緊緊跟隨，起初以為女子只是好奇，但當他們換了幾個機台後，陌生女子的行為愈發可疑。她們決定離開，女子依然尾隨，還好保安人員通過員工電梯護送他們安全離開，呼籲所有家長務必時刻注意孩子的安全。
網友在台南大小事臉書社群，PO文指出她帶著兒子和朋友們前往6樓遊樂場遊玩，在兒童區玩樂的過程中，一名陌生女子突然緊緊跟隨，距離近到讓人感到不安。這名母親起初以為女子只是好奇，但當他們換了幾個機台後，陌生女子的行為愈發可疑。她們決定離開湯姆熊，但該女子依然尾隨。
意識到情況不對勁後，她和朋友加快腳步，幾乎跑了起來，但陌生女子也緊跟不捨。她們迅速進入服務中心，向工作人員求助。此時，女子的距離已經近到幾乎貼上抱著兒子的朋友身體。服務中心的工作人員立即反應，保安人員通過員工電梯護送他們安全離開。
轄區台南市警二分局說，陌生女子在旁觀看等行為，尚無發現有任何違法、違序情事，當事人迄今未向警方報案。警方除已加強上述場所安全巡守勤務，也呼籲如有遇到安全虞慮狀況，都可立即撥打110來報案，員警將立即到場詳予瞭解及適切處置。
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