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機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

影／機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店。

初步了解，1名49歲吳姓男子自述騎機車路過麵店時，不慎勾倒店門外的瓦斯桶導致起火，波及現場停放數輛機車，消防隊趕抵迅速將火勢撲滅，燃燒面積約8平方公尺，2個店面和門前9輛機車燒毀。

肇事吳姓機車騎士跌倒造成手腳擦挫傷，由救護車送台北馬偕醫院、麵店58歲王姓老闆娘跌倒左膝擦傷、頭暈，送新北市立三重醫院、美甲店44歲潘姓老闆娘奔跑時跌倒輕微擦傷未送醫。

新北市消防局第三大隊長陳志德指出，這起火警詳細發生原因尚待鑑識調查釐清，後續將請轄區消防分隊向小吃攤宣導用火安全，包括使用爐具火源不要離瓦斯鋼瓶太近，鋼瓶數量也不宜擺放太多。

新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店，消防隊趕抵迅速撲滅。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店，消防隊趕抵迅速撲滅。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店，消防隊趕抵迅速撲滅。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店，消防隊趕抵迅速撲滅。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店，消防隊趕抵迅速撲滅。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店，消防隊趕抵迅速撲滅。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫
新北市三重區三張公園旁大智街1家麵店中午發生火警，報案人表示疑因機車勾倒店門口的瓦斯桶引發火災，火勢一度非常猛烈嚇人，且延燒到隔壁美甲店。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫

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