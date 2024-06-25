大都會299路公車司機忘拔鑰匙竟遭偷開 業者：違失會處分

台北市大都會客運發生公車失竊事件。大都會299路公車23日傍晚，因司機忘記將鑰匙拔起遭偷開走，最後在南港社區花園找回；北市公運處今回應，已要求業者控管鑰匙，不會開罰，希望未來避免類似事情發生。

北市公運處表示，目前已要求業者針對鑰匙保管部分進行控管，公車每趟回去後，駕駛應該要把鑰匙返還調度室，並於下次開車前完成酒測等檢驗，才能從調度室拿鑰匙出車。本次原則上以防制優先，暫不會開罰，未來避免類似狀況發生。

大都會客運經理魏光男說，6月23日下午4時30分許，299公車回到場站內，司機沒有把鑰匙拔起，就回到休息室，17時28分許發現車輛不見後，先在場站內四處尋找，因為有可能是其他司機幫忙移車，但沒有找到。

魏光男表示，駕駛員後續回到場站內調閱歷史軌跡，發現車輛下午4時59分許遭偷開出場站，訊號斷在5時20分，最後在南港花園社區，並立即派駕駛員查看、把車輛開回場站，隨即報警請警方調查，目前沒有進一步消息。