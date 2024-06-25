高雄八旬老翁接冷氣排水管 受困11樓牆台爬不回居民嚇出冷汗

高雄市前鎮區獅子甲國宅1名八旬老人，今天上午站在大樓11樓牆台，爬不回屋內，受困窗外。消防雲梯車升起吊臂無法到達老人位置，救不了他，後來只好破門進屋，才救老人回屋。

今天下午上午8時16分，前鎮警分局復興路派出所接獲報案，說前鎮區中華五路獅甲某國宅有民眾受困窗外。員警到場，發現81歲的謝姓老翁站在窗戶旁的牆台，動彈不得，令警、消和居民都為他捏一把冷汗。

消防局動員雲梯車到場，但是雲梯車受限地形範圍，吊臂無法伸展到11樓，警、消眼看謝翁站在牆台，擔心他體力支撐不了，趕緊由他家大門破門而入，拆卸玻璃窗戶，緊急將老翁救回屋內。